Blizzard si po patchi 1.1 pro Diablo IV sype popel na hlavu. Slibuje změny

24. 7. 2023 13:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Blizzard přiznává, že poslední patch, který „povyšuje“ akční RPG Diablo IV na verzi 1.1, nebyl zrovna nejšťastnější a do budoucna slibuje nápravu. Vyplývá to z pravidelného podcastu Campfire Chat, kde šéfové vývoje diskutují o aktuálním stavu hry.

Úpravy a změny nejnovějšího patche analyzoval v článku Honza Slavík. Ve zkratce šlo o plošné oslabení často používaných schopností a druhů výbavy. Asi nejvíc se nerf dotkl parametrů útoků, jako je kritické poškození nebo poškození zranitelných cílů, došlo také k prodloužení cooldownů některých schopností. Blizzard si od změn sliboval větší variabilitu buildů, ale nedokázal nabídnout efektivnější alternativu. Parametry critical a vulnerable jsou i v oslabené verzi pořád víceméně povinné, takže masakrování démonů je teď akorát těžší a trvá déle.

„Víme, že jsme se vydali špatnou cestou a že ze hry ubíráme zábavu. Už nikdy neplánujeme podobný patch,“ uvedl ve streamu komunitní šéf Adam Fletcher. Do Diabla IV už dorazil hotfix, který snižuje obtížnost nightmare dungeonů úrovně 100 o zhruba třetinu.

V plánu je v následujících týdnech vydat patch s číslovkou 1.1.1, který vrátí věci do normálu. Síla postav se sice na původní úroveň před patchem nedostane, balanc se zaměří spíš na zmírnění nebezpečí světa kolem vás. Mezi dalšími novinkami, které půjdou vstříc hráčům a hráčkám, pak bude například dodatečná záložka v úložné truhle, zlevnění možnosti respecializace postavy o 40 % nebo snížení množství potřebných zkušeností k levelování mezi úrovněmi 50 až 100.

Posílení by se měli dočkat především kouzelníci a barbaři, na ty totiž v patchi 1.1 dopadlo nerfovací kladivo nejsilněji.

Vývojářský tým také přehodnocuje svůj přístup k podobným „vyvažovacím“ patchům. V budoucnu by už nikdy neměli pouze snižovat sílu hrdinů bez toho, aniž by nabídli nějakou přesvědčivou alternativu. Oslabování by tak vždycky mělo přijít v tandemu s posílením určitých atributů, buildů nebo modifikátorů. A přesně to ve verzi 1.1 chybělo.