Blíží se představení nového BioShocku? Únik naznačuje možný název i zasazení

29. 11. 2021 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Od vydání BioShocku Infinite uběhlo osm let, od oznámení čtvrtého dílu z dílny nového studia Cloud Chamber už téměř dva. Od té doby o pokračování mnoho slyšet nebylo, teď se ale s potenciálně zajímavými informacemi o pokračování ukázal twitterový účet nazvaný Oops Leaks.

Podobné zákulisní informátory je potřeba brát s rezervou, uživatel či uživatelka ale sdílí třeba i slajdy z prezentace pro investory či dva roky staré logo, dle kterého by se nový díl mohl jmenovat BioShock: Isolation. Podtitul se nicméně může lišit.

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant



- Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

- Unreal Engine 5

- Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

- Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK — Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021

Zajímavý je snímek z údajné prezentace s návrhem dvojice zrcadlových metropolí s radikálně odlišnými ideologiemi umístěnými nad sebou, které mezi sebou vedou „vertikální válku“. Svobodné město vedené bohatým podnikatelem válčí proti podzemnímu městu odříznutému od světa, jemuž vládne krutý diktátor. Symboly nalevo přitom odkazují na medailonky, které jste v Infinite mohli vybrat pro Elizabeth.

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation.



There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

Vývoj nového dílu údajně začal dle nepotvrzených informací v roce 2019 s předprodukční fází datovanou do roku 2017. Pracují na něm mimo jiné i někteří bývalí zaměstnanci studia Hangar 13, které postihlo zrušení vlastního projektu Volt, veteráni z Irrational Games a další lidé, kteří se podíleli na Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider nebo Watch Dogs: Legion. Sám otec značky Ken Levine na této hře nedělá, vyvíjí vlastní projekt ve svém novém studiu Ghost Story Games.

Nový BioShock má údajně pohánět Unreal Engine 5. Samotná hra se prý odehrává ve velkém otevřeném živoucím světě s lineárním hlavním příběhem a zajímavými vedlejšími odbočkami, kterými budete ovlivňovat podobu okolí. Počítá se i se systémem frakcí. V tweetu si informátor/ka trochu protiřečí, protože navzdory otevřenému světu téměř nemá docházet k návratům do dříve navštívených lokací. Také nemá jít o exkluzivitu pro PlayStation 5.

K odhalení nového BioShocku by mělo dojít nejpozději na začátku příštího roku, momentálně se prý intenzivně připravuje oznamovací trailer. Informátor/ka posléze upřesňuje, že by k jeho promítnutí mohlo dojít už na letošním vyhlášení The Game Awards, 9. prosince, což je shodou okolností také datum, kdy byla hra před dvěma lety oficiálně oznámena. Pravdu se tak možná dozvíme už za necelé dva týdny.