Bethesda rozdává střílečkovou legendu Quake 3 Arena

18. 8. 2020 14:55 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Letošní pandemický rok velkým setkáním fanoušků ze všech koutů světa moc nepřeje, a tak se i QuakeCon stejně jako spousta jiných akcí konal čistě digitálně. Bethesda v jeho rámci uspořádala charitativní sbírku a slíbila, že pokud se vybere víc než 30 000 dolarů, bude rozdávat Quakea 2 a Quakea 3. Fanoušci tenhle milník pokořili, odměnu tak mohou čerpat všichni.

Quake 2 se rozdával po dobu tří dnů v minulém týdnu, nyní je řada na trojce. Čas na vyzvednutí Quakea 3 na PC máte do 20. srpna, a to do 18 hodin. Stačí se přihlásit do Bethesda launcheru, vaše kopie vám pak zůstane napořád.

Klasika z roku 1999 je čistě multiplayerovou záležitostí, takže se do poctivých deathmatchů můžete s vervou pustit s kamarády či s naprostými cizinci. Dodnes má také aktivní modderskou komunitu, tedy máte možnost se kreativně vyřádit v nejrůznějších kulisách.

Pokud potřebujete víc Quakea zdarma, možná vás zaujmou Quake Champions, kteří jsou free-to-play. Anebo prostě můžete zůstat u staré dobré klasiky – zvlášť když je zdarma!