Bethesda rozdává hry ze série Quake zdarma

13. 8. 2020 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Máte rádi hry zdarma? Kdo by neměl, že ano. Třeba takový Epic nás v tomto směru slušně rozmazluje, když nás každý týden obdarovává novými hrami, jen tak z plezíru. No dobře, snaží se tím nahnat zákazníky ke koupi jiných her, ale kdo tomuto impulsu odolá, slušně si rozšíří knihovnu o desítky, ale klidně i stovky her. Epic ovšem není jediný, kdo tohle umí. I Bethesda dokáže být štědrá, a v jejím případě v tom dokonce ani nemusí být skrytý úmysl.

Hráči mohli v rámci QuakeConu, který proběhl o minulém víkendu, přispívat na charitu. Celkem se vybralo přes 660 tisíc korun a Bethesda se rozhodla dárcům poděkovat rozdáním dvou her zdarma (co naplat, že z toho těžíme i my ostatní). Jde o hry ze série, jejíž jméno dalo conu název – Quake.

Konkrétně je momentálně k mání Quake II. Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se do launcheru Bethesdy a přivlastnit si nabízenou hru, než tato nabídka za dva dny skončí. 17. srpna dojde k uvolnění hry Quake III Arena, na jejíž polapení budete mít 72 hodin.