Baldur’s Gate III stíhá příští rok. Datum dostaneme snad v prosinci spolu s patchem

14. 11. 2022 10:24 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Rozmáchlé RPG Baldur's Gate III je v předběžném přístupu na Steamu již déle než dva roky a ještě nějakou dobu si v něm pobude. Brzy bychom se ale mohli dozvědět, kdy skončí fáze hraní rozpracované hry a nastoupí onen vyhlížený den vydání hotového produktu.

Tvůrci na blogu na Steamu ubezpečili fanoušky, že jsou stále na dobré cestě hru vydat v roce 2023. A co víc, v prosinci nám k tomu řeknou další informace, což by s trochou štěstí mohlo být datum vydání. Nebo aspoň měsíc. Dobře, i za čtvrtletí budeme rádi.

Pokud máte první akt předběžného přístupu dohraný křížem krážem, i v takovém případě se prý máte na co těšit: „Druhý a třetí akt se aktivně testují, aby se zajistila stejná úroveň kvality, a brzy zjistíte, že je toho v přípravě (nebo již dokončeno) mnohem víc, než na co narazíte při hraní early accessu. Naším cílem je poskytnout úplně nový zážitek při vydání i těm hráčům, kteří opakovaně napříč stovkami hodin dokončili první akt.“

Ještě do konce letošního roku by pak měl dorazit velký Patch 9, a pokud vás zajímá, jak se tvoří animace pro hru s pomocí technologie motion capture, podívejte se na blog.

S trochou štěstí by se příští rok mohl zapsat do dějin jako rok velkých RPG. Vedle Baldur's Gate III by totiž dle drbů mohlo vyjít Dragon Age: Dreadwolf a Diablo IV, mimo jiné. Doufejme v to nejlepší.