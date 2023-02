Autoři Life is Strange představují Harmony: The Fall of Reverie

10. 2. 2023 15:18 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Francouzskému celku Don't Nod se stále příliš nepovedlo vymanit ze stínu svého největšího úspěchu, kterým je první díl/série příběhové adventury Life is Strange. Nepodařilo se to s pokračováním ani s hrami jako Tell Me Why, Twin Mirror či Vampyr. Ale společnost to rozhodně nevzdává a během nedávné akce Nintendo Direct představila další svůj projekt – Harmony: The Fall of Reverie.

Skrze něj se tvůrci vydávají do poněkud odlišnějších herních vod. V jádru se sice stále jedná o adventuru, tentokrát ale ve stylu vizuální novely. Sledovat v ní budete trampoty hlavní hrdinky Polly, která se po letech vrací do rodného středomořského města Alma, aby našla svou matku. Brzy ale zjistí, že se město proměnilo k nepoznání a ovládá ho zlá megakorporace MK.

Na povrch také postupně začne vyplývat, že Polly byla obohacena darem jasnovidectví, který ji spojuje s Reverií – říší, ve které přebývají zhmotněné aspirace lidstva, tedy Moc, Chaos, Blaženost, Pouto a Pravda. Zde se Polly stane bohyní Harmonií a bude moci zvolit, jaká z aspirací nakonec svět ovládne a jestli se obnoví křehká rovnováha mezi říší božstev a naším světem.

To znamená, že vás čeká celá řada důležitých rozhodnutí. Před vámi se postupně rozvinou vlákna příběhu, který skrývá mnoho cest i několik konců. K duhu přijde i to, že díky jasnovidectví můžete prozkoumávat budoucnost a důsledky jednotlivých rozhodnutí, a to v rámci speciální herní desky a vizuální reprezentace tohoto daru.

Při tomto rozhodování na vás čeká setkání s různými plně namluvenými postavami, a to v rámci kresleného, futuristického vizuálu a za doprovodu hudby od Leny Raine. První ochutnávku dostanete už v oznamovací ukázce.

zdroj: Don't Nod

Vydání je prozatím plánováno na červen 2023. Harmony: The Fall of Reverie v tomto období zamíří na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch.