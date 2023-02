Co ukázal stream Nintendo Direct 2023

9. 2. 2023 12:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už víme, že se Nintendo nehodlá účastnit letošní výstavy E3, přičemž všeobecný konsenzus je, že by zkrátka nemělo co ukazovat. Ale člověku se tomu skoro až nechce věřit, když pak firma přijde s naprosto nabitým streamem. Prezentačka Nintendo Direct trvala, jak už bývá zvykem, necelou hodinu, ale vešlo se do ní mnohé.

Zřejmě největší pozornost budila nová ukázka z chystané epické výpravy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ještě aby ne, když se její předchůdce může směle řadit mezi nejlepší hry všech dob. Link se vrátí už poměrně brzy, 12. května.

zdroj: Nintendo

Vždycky potěší, když se dozvíte o nové hře s tím, že si ji můžete rovnou pořídit. Ačkoliv, pravda, „nové“ by si v tomto případě opravdu spíše zasloužilo uvozovky, protože se jedná o předělávku klasiky – Metroid Prime Remastered. Hra je ke koupi v digitální podobě, krabicová dorazí ještě v únoru.

zdroj: Nintendo

Dál se lépe představila taškařice s davem pidižvíků Pikmin 4 a tvůrci rovnou přidali i datum vydání – florální prcky budeme metat všude možně již od 21. července.

zdroj: Nintendo

Hráče se slabým místem pro disneyovky jistě potěšila ukázka z Disney Illusion Island. V nové plošinovce si zahrajete za Mickeyho, Minnie, Kačera Donalda i Goofyho a spolu s nimi zachráníte... svět podivných bobrů. Asi. Za pozornost nicméně stojí, že hra bude plně namluvená a dostane i originální orchestrální soundtrack. Kreslení hrdinové vtrhnou na Switch 28. července.

zdroj: Nintendo

Tradiční přístupy překrásně smíchané s elegantním dotykem moderních technologií v novém JRPG Octopath Traveler 2 dorazí již brzy, 24. února. Tvůrci po skončení prezentace uvolnili hratelné demo obsahující prvních několik hodin chystané výpravy.

zdroj: Nintendo

Podívali jsme se i na novou ukázku z netradičního spin-offu série, která se většinou věnuje čarodějkám v různém stádiu svlékání a vraždění démonů. Ale tentokrát budeme řešit hádanky a přemáhat nepřátele v úplně jiném stylu. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vyjde 17. března.

zdroj: Nintendo

Kdo se rád vyžívá v dekadenci dnešní doby, může zpozornět, protože se chystá... simulátor influencera. Ve Fashion Dreamer budete vybírat z víc než tisíce designových možností, rozšiřovat si pole působnosti a expandovat svou značku, abyste se stali co nejstylovější bytostí, bez níž se společnost rozhodně neobejde. Zajisté se také už nemůžete dočkat. Hra dorazí ještě letos.

zdroj: Nintendo

To v simulátoru života Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time se zase vydáte na tajemný ostrov, kde kdysi vyrostla k blahobytu dávná civilizace. Co se s ní nakonec stalo, už budete muset zjistit sami pomocí cestování v čase, a možná bude ve vašich silách nešťastnou historii dokonce změnit. Přitom nasekáte dřevo, přetvoříte si ostrov k obrazu svému a vůbec si užijete idylku se vším všudy. Hra by měla vyjít ještě letos.

zdroj: Nintendo

Milovaná série pokračuje, profesor Layton bude řešit hádanky a hlavolamy ve zcela novém parním světě. Professor Layton and the New World of Steam však zatím nemá oznámené datum vydání.

zdroj: Nintendo

A to není všechno, nádavkem jsme se dozvěděli i o pestrém přídělu remasterů, expanzí, rozšíření, přídavků, DLCček a menších projektů. Najdete-li necelou hodinku času, na celý stream se můžete podívat zde: