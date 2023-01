Tvůrci Life is Strange lákají na nový projekt

Vývojářské studio Dontnod, které stojí za adventurami Life is Strange a Life is Strange 2, něco chystá. Vyplynulo to z jejich tweetu, kterým lákají nové talenty do týmu v kanadském Montréalu. Ten má pracovat na nové příběhové hře. Ke zprávě tvůrci přiložili screenshot s retro videoherní konzolí a videopřehrávačem s VCR kazetami v pozadí. Zkrátka bychom se mohli dočkat nějaké zajímavé adventury z přelomu 80. a 90. let minulého století.

Here's a little glimpse of what #DontNodMontreal is brewing!

Does it bring back childhood memories?

We are looking for talents to join the team in Montréal on this new narrative game!

Find all our job openings here: https://t.co/IJi6njvHiJ pic.twitter.com/IFBAkGPGFW