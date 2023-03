Autor Diabla chce redefinovat žánr akčních RPG

6. 3. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Na velkohubá prohlášení o převratných plánech máme nepříliš překvapivě tendenci většinou pohlížet skrz prsty, ale čas od času se jim přeci jen povede způsobit příjemné mrazení v zádech. Čerstvě se to povedlo Erichu Schaeferovi, který oznámil svůj záměr redefinovat žánr akčních RPG - právě ten, který před lety sám pomáhal formovat.

Erich Schaefer s bratrem Maxem a Davidem Brevikem v roce 1993 založili studio Condor, kde začali pracovat na izometrickém akčním RPG, které mělo později pojmenovat celý žánr. Málem u toho zkrachovali a nechybělo moc, aby místo do síně vývojářské slávy zamířili za katr kvůli krácení daní, protože zkrátka nebylo z čeho platit.

Trn z paty malému studiu vytrhl Blizzard, který ho koupil a přejmenoval na Blizzard North. Pod tímto značně legendárním jménem pak parta vydala Diablo a jak to dopadlo, jistě netřeba připomínat. Na dvojce s nimi spolupracoval i Phil Shenk.

Všichni čtyři později opustili Blizzard a založili studio Flagship, které si můžete pamatovat díky nedoceněnému Hellgate: London. Studio poté pracovalo na online diablovce Mythos, kterou ale kvůli finančním problémům nikdy nedokončilo. Bratři Schaeferové s prakticky celým týmem odešli a založili Runic Games, kde vyrobili Torchlight. Jedním ze spoluzakladatelů nového studia byl i Peter Hu.

Erich Schaefer se pak s dlouholetým kolegou Travisem Baldreem od studia v roce 2014 trhli a založili dvojmužnou formaci Double Damage Games, aby tvořili povedený vesmírný simulátor Rebel Galaxy. Konec historie, zpět do současnosti – Schaefer před několika dny oznámil, že spojí síly s rok starým studiem Moon Beast, za nímž stojí lidé povědomých jmen: Phil Shenk a Peter Hu. Schaefer tam bude na pozici kreativního ředitele pracovat na novém, doposud neoznámeném akčním RPG.

„Jsem pořádně nabuzený, že budu moci znovu spolupracovat s Peterem a Philem, protože v téhle fázi kariéry už jsem pěkně vybíravý,“ komentoval to Schaefer. „Chci dělat na projektech, které jsou zábavné a doopravdy zkouší dělat věci jinak. A je ohromující, co za tak krátkou dobu už stihl tým z Moon Beast vybudovat. Nastartovalo mi to představivost svým potenciálem, což je ostatně zásadní součást důvodu, proč jsem se chtěl přidat.“

Je to poprvé, co nové studio oficiálně potvrdilo, že pracuje na diablovce. Vzhledem k souvislostem se ale nejedná o žádnou šokující informaci. „S přihlédnutím k naší historii to asi těžko někoho překvapuje,“ říká k tomu Shenk. „Chceme najít nové způsoby, jakými by tenhle žánr mohl lidi bavit, a nové cesty, jak by mohl fungovat jako služba.“

Hu dodává: „Založili jsme Moon Beast, abychom zkusili něco nového v rámci žánru akčních RPG. Tolik z toho, co dnes vidíme, je prakticky jen lineární evoluce původního Diabla. Vrátit se zpět a redefinovat izometrická akční RPG společně s Erichem je pro mě splněný sen.“

Vzniká nám tím mimochodem vcelku kuriózní situace, kdy se dvě měsíční vývojářská studia souběžně snaží o to samé. Krom Moon Beast také totiž ještě existuje Moon Studios (autoři Oriho), o kterém se již zhruba dva roky ví, že také pracuje na diablovce. A netají se podobně velkými ambicemi při snaze o revoluci v žánru. Tak uvidíme, který Měsíc se rozzáří jasněji.