Tvůrce Diabla nově vypomáhá s vývojem konkurenčního Torchlightu

Legendární Diablo vzešlo kdysi dávno z mysli Davida Brevika, který se nyní rozhodl vypomoci konkurenční sérii ke slávě. Brevik nastupuje do studia XD coby konzultační producent ve vývoji akčního RPG Torchlight: Infinite, které je sice určené pro mobilní platformy s Androidem a iOS, ale v říjnu, kdy očekáváme vydání hry, si zahrajete i na PC.

Vzhledem k brzkému vydání je na místě se ptát, s čím bude Brevik vypomáhat. Odpovědí je „pomoc budoucímu růstu hry“, což by mohlo znamenat zajištění kvalitního dodatečného obsahu, který je v případě free-to-play modelu nezbytností. Brevik vedle Diabla stojí i za hrou It Lurks Below, kterou vydal v roce 2019 ve svém vlastním studiu Graybeard Games.

