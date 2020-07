Attentat 1942 bude na Google Play možná přeci jen povolen

Patrik vás ve svém článku před několika dny informoval o vskutku bizarním problému: vynikající edukativní hra Attentat 1942 podle Googlu nesmí být vydána na Google Play, protože obsahuje zmínky o nacistech. Což každá hra vykreslující horor protektorátního života tak nějak dělat musí.

České autory z Charles Games, mezi něž patří pracovníci Akademie věd i Univerzity Karlovy, tato zpráva pochopitelně zasáhla, protože stopka rozšíření na telefony s Androidem znamená drastické omezení možného dosahu této oceňované hry. Ale možná ještě není vše ztraceno.

Podle dnešního tweetu se na studio obrátila česká pobočka Googlu a po diskuzi přislíbila, že se na odmítnutí Attentatu ještě podívá. „Zůstaňme opatrně optimističtí,“ píše se na účtu studia.

Breaking: Google Czech contacted us. We talked and they promised to look into the Attentat 1942’s rejection from the Play Store further. Let’s stay cautiously optimistic