Anno 1800 je spolu s předplatným Ubisoft+ na týden k vyzkoušení zdarma

13. 4. 2022 12:39 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud ještě nemáte plány na Velikonoce, které startují již tento čtvrtek, a děláte si zálusk na některé hry od Ubisoftu, za které se vám ale nechce moc platit, tak čtěte dál. Ubisoft totiž rozjel časově omezenou akci, díky které získáte přístup k více než stovce her zadarmo.

Řeč je o předplatném Ubisoft+, které si noví předplatitelé mohou vyzkoušet na celý týden zdarma. Stačí, když se k předplatnému přihlásíte do 11. května, a týden hraní nejnovějších her bez omezení může začít. Jen si pak nezapomeňte předplatné zrušit, pokud vás tolik nezaujme.

Ubisoft+ obsahuje například Far Cry 6, Riders Republic, Rainbow Six Extraction či Assassin's Creed Valhalla a starší hry ze sérií jako Prince of Persia, Anno či Rayman. Nechybí ani season passy, rozšíření a DLC, přičemž v předplatném se mohou objevit i úplně nové hry rovnou v den vydání.

Co ale v předplatném nenajdete, je budovatelská strategie Anno 1800, pro jejíž ozkoušení musíte zamířit do Ubisoft Connect či Epic Games Storu, kde je základní hra dostupná zdarma od včera do 19. dubna. Pozor, nejedná se o klasickou nabídku Epicu a Anno 1800 vám poté nezůstane, jde jen o zkoušku na týden. Hrami zdarma v Epicu, které už vám zůstanou navždy, teď jsou Rogue Legacy a The Vanishing of Ethan Carter, které zítra večer vystřídá Insurmountable a XCOM 2.