Americký patentový úřad po pěti letech schválil patent na systém Nemesis

8. 2. 2021 12:04 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jak jsem předestírala v článku před týdnem, snahy Warner Bros získat patent na systém Nemesis z Middle-Earth: Shadow of Mordor a jeho pokračování Shadow of War byly po pěti letech nakonec úspěšné. Americký patentový a známkový úřad vydal 3. února 2021 rozhodnutí, podle nějž se patentová přihláška 23. února zařadí mezi platné a WB Games budou mít práva na jeho využívání a případné licencování minimálně do roku 2035.

Celý patent s názvem „Postavy a pevnosti nemesis, společenské vendety a následovníci v počítačových hrách“ pokrývá složitý herní mechanismus, který vdechl život skřetům, ale relativně snadno by se mohl stát součástí dalších her.

V systému Nemesis si jednotliví protivníci pamatují setkání s hráčem a nejsou jen anonymními jednotkami, ale protivníky s vlastnostmi, vztahy a agendou. Hráč s nimi může interagovat různými způsoby – jednoduše je zabít, padnout jejich rukou, ponížit je či je naverbovat do své vlastní armády, a pokaždé tím nějak ovlivní hierarchii procedurálně generovaných NPC.

V návaznosti na nedávné oživení patentových snah se mezi vývojáři rozproudila debata, nakolik by mělo být možné si herní mechanismy vůbec patentovat. „Je to dost nechutné, zejména pro značku, která vystavěla brilantní systém Nemesis na hromadě mechanismů, které okopírovala z jiných her,“ prohlásil na Twitteru autor nezávislé hry Thomas Was Alone, Mike Bithell. „Jako to dělají všechny hry. Protože tak funguje kultura a kreativita. Buď lepším parťákem, WB.“

O registraci patentu se Warner Bros snažili od roku 2016 a předloni byla zamítnuta, proti čemuž se firma odvolala a zřejmě byla schopná vyřešit připomínky patentového úřadu, protože jí loni v říjnu bylo umožněno opětovné přihlášení. Jednou z připomínek přitom bylo, že se přihláška příliš podobá některým jiným existujícím patentům.

Vlastnictví platného patentu neznamená, že WB Games budou opravdu žalovat vydavatele her, ve kterých se vyskytne podobný systém, ani že by případný soudní spor vyhráli. Není to totiž zdaleka poprvé, co se mezi herními patenty objevuje poměrně vágní systém, který se později v rámci žánru stal standardem, ať už jde o dialogové kolečko z Mass Effectu, nebo „ukazatel šílenství“ z Eternal Darkness.

Je otázka, pro kterou z plánovaných her chtějí WB Games tenhle patent využít. Automaticky se nabízí pokračování Shadow of War, ale také hry z Batmanova univerza a samozřejmě RPG ze světa Harryho Pottera, Hogwarts Legacy, které k nějaké hierarchizaci bradavických studentů přímo vybízí.