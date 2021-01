Bude mít GTA 6 chytřejší umělou inteligenci? Rockstar si patentoval nové řešení

19. 1. 2021 11:22 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Živoucí otevřené světy jsou pořád poháněny skripty a na tom se v nejbližší době patrně nic nezmění. Podle objevu na internetovém fóru Reddit si ale společnost Take-Two myslí, že dosavadní řešení pro chování nehratelných postav, tedy to, co obvykle nazýváme jejich umělou inteligencí, je nedostačující. Pro vývojáře z dceřiné společnosti Rockstar tedy v říjnu 2020 zadala nový patent, díky kterému by se už v jejich následující hře mohla NPC chovat trochu opravdověji.

Patent nazvaný „Systém a metoda virtuální navigace v herním prostředí“ vysvětluje, že konvenční řešení jsou hardwarově i softwarově náročná a umožňují světy osídlit pouze omezeným počtem aktivních prvků – kolemjdoucích, řidičů, pilotů a tak dále. Většina z nich pak chodí po stejných trasách, řídí stejnou rychlostí, zkrátka dělá stejné věci.

V patentu navržený systém pracuje s různorodými profily pro jednotlivé nehratelné postavy, které se v důsledku mají chovat jinak.

Záležet bude na zkušenostech konkrétního řidiče i na autě, které zrovna řídí, takže kupříkladu na polních cestách budete potkávat spíše terénní vozidla, na dálnici půjde lépe simulovat různě rychlé jízdní pruhy i chování řidičů v dopravní zácpě. Nezkušení řidiči můžou provoz různě brzdit a docházet má také k dopravním nehodám, které nezpůsobí přímo hráč. Při nepříznivém počasí zase většina řidičů zpomalí.

Díky pokročilejší umělé inteligenci mají mít nehratelné postavy také větší šanci zapojit se organicky třeba do automobilových honiček, z nichž by neměla zmizet všechna okolní auta. Budete se do nich chtít pouštět spíš na dálnici než v ucpaném centru, ale NPC se všude budou snažit dodržovat dopravní předpisy.

V patentu samozřejmě není uvedené, že je podaný kvůli GTA 6, hra stále není ani oficiálně oznámená. Nicméně jsou pod ním podepsaná dvě důležitá jména právě z Rockstar North: technický šéf David Hynd a hlavní programátor umělé inteligence Simon Parr. Když si navíc projdete starší patenty od Take-Two, zjistíte, že spousta z nich odkazuje k Red Dead Redemption 2, takže určité indicie tu jsou. Zase tolik otevřených světů se spletitou moderní dopravní sítí v Rockstaru vznikat nemůže!

Oficiální patent je rozhodně trochu spolehlivější zdroj než hromada drbů, které se kolem GTA 6 rojí v posledních letech. Můžete si vybrat, jestli se rozhodnete věřit informacím, že v dalším GTA budete hrát za ženu, vrátíte se do Vice City, nebo se naopak podíváte do Virginie. Jiné zdroje zase říkají, že hra od Rockstaru bude v porovnání s těmi nedávnými menší.

Prostředky vyhrazené na marketing v Take-Two naznačují, že se šestého GTA nedočkáme dřív než v roce 2023.