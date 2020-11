Příští GTA ve Virginii? Tajemné souřadnice to naznačují!

Jakkoli je těžké si to přiznat, od vydání Red Dead Redemption II uběhly už dva roky a je čas ptát se, kdy nás Rockstar seznámí se svými dalšími plány, protože, jak je u této firmy zvykem, ani samotné oznámení neznamená, že se její příští hry dočkáme v krátkém čase.

O GTA VI zatím oficiálně nevíme vůbec nic, ale možná už přichází ta magická doba, kdy na své příští veledílo Rockstar začíná malými náznaky lákat. V poslední upoutávce na nový obsah pro GTA Online se totiž objevily záhadné souřadnice, které samozřejmě zvídaví hráči neváhali zadat do skutečné mapy.

In the latest GTA Online DLC teaser there was an image with coordinates:



38.527A N; 79.6129A Whttps://t.co/6uIv6dET8g



The coordinates lead to a place in Virginia, United States. In this place there is a road the shape of a "VI"



(crazy GTA fan mode off/) pic.twitter.com/wS5njInUPA