Take-Two si zaregistrovalo GTA Vice City Online

18. 8. 2020 11:27 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zrovna včera jsme se v redakci bavili o tom, jak se stále prodlužující vývojové cykly podepisují na našich milovaných herních sériích. Je to skličující, uvědomit si, že člověk před smrtí zvládne už jen několik dílů série GTA, když ve 3D éře série to Rockstar sekal jako Baťa cvičky a měli jsme tu nové pokračování skoro každý rok.

A jaká to byla pokračování! Kdo v roce 2002 (nebo 2003, v závislosti na tom, jakou jste měli doma platformu) nepropadl atmosféře 80. let a nebrázdil Vice City s burácející stanicí Flash FM, ten jako by nebyl. A i když se třeba aktuální konzolová generace svého dedikovaného GTA nedočkala, ta příští už by přeci jen mohla. A možná i ten návrat do Vice City bude!

Vydavatelský moloch Take-Two Interactive si totiž v nedávné minulosti zaregistroval ochrannou známku GTAvicecityonline.com a GTAVI.com. Samozřejmě zatím není důvod bouchat šampaňské a začít chystat šusťákové soupravy pastelových barev, registrace webů nemusí automaticky znamenat nic určitého a Take-Two může jen podnikat kroky k zabezpečení známek, které by mohlo využívat v budoucnu. Na druhou stranu je zejména první doména nápadně konkrétní.

Navíc by Rockstar mohl v nové hře krásně využít grafického ztvárnění názvu, pokud by se skutečně jednalo o GTA VIce City, podobně jako to učinil Capcom se svým chystaným Resident Evil VIIIage. O něco pesimističtější je možnost, že se prostě jedná o nový obsah pro stávající GTA Online. Přeci jen Rockstar slíbil, že aktuálně pracuje na dosud největším updatu, který má přinést zbrusu novou lokaci.

V tuto chvíli ovšem není jisté ani to, v jaké fázi vývoje GTA VI je. Názory a informace od insiderů se různí. Zatímco Jason Schreier (Bloomberg, dříve Kotaku) letos na jaře upozorňoval, že je vývoj teprve v rané fázi, v minulosti jsme z jiných zdrojů slyšeli, že je hra minimálně z poloviny hotová. Zajímavé jsou také spekulace o tom, že tentokrát půjde o menší titul, který bude následně rozšiřován skrz DLC namísto obřího jednorázového release, jakým byl třeba předloňský Red Dead Redemption II.

Pravdu ovšem momentálně zná jen Rockstar a poučeni z minulosti už víme, že v případě této společnosti nemá smysl věnovat spekulacím přehnanou pozornost. Jak se na příští GTA těšíte vy?