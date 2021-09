Ambiciózní modifikace GTA Underground je zrušená. Take-Two si připisuje další zářez

8. 9. 2021 14:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to jen pár dní, co se zraky internetu otočily k vydavatelství Take-Two, které je čím dál tím nemilosrdnější k nadšeným tvůrcům předělávajícím a upravujícím jeho hry. V pondělí tento moloch podal žalobu na tvůrce re3 projectu, kteří skrze reverzní inženýrství vytvořili přesné kopie her GTA 3 a GTA: Vice City, díky čemuž bylo možné tyto hry hrát na nových platformách a dále je upravovat.

Ale zatímco v tomto případě soudní tahanice teprve začíná, v případě ambiciózního projektu GTA Underground je dobojováno a komunita je bohužel na straně poražených. GTA Underground dávalo dohromady hry (jejich zbraně, vozidla a mapy) Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas, ale i další tituly od Rockstar Games jako Manhunt, Manhunt 2 a Bully.

Nicméně mod byl letos 17. července stažen z databázového webu ModDB na žádost společnosti Take-Two Interactive. Tvůrci projektu od té doby hledali způsob, jak se vyhnout úplnému zaříznutí mnohaleté práce, ale nakonec museli uznat porážku. Na fórum jeden z tvůrců pod přezdívkou dkluin napsal tato tíživá slova:

„Ahoj všichni. Vzhledem k narůstajícímu nepřátelství směrem k modderské komunitě a bezprostřednímu nebezpečí pro naše psychické zdraví a finanční zázemí musíme s lítostí oznámit, že oficiálně ukončujeme vývoj GTA: Underground a brzy stáhneme všechny jeho oficiální soubory z internetu. Chceme poděkovat komunitě za nesmírnou podporu, kterou jsme v uplynulých letech dostali a také našemu modderskému týmu za neuvěřitelnou práci, oddanost a skvělé společné chvíle.“

Vývojáři se se svým dítkem, kterému nebylo dovoleno žít, rozloučili videem se závěrečnými titulky. Avšak celý příběh nakonec možná bude mít šťastný konec. Spousta členů týmu totiž vyjádřila touhu po tom, zůstat spolu a něco vytvořit, přičemž tím něčím by měla být jejich vlastní nová hra. Zatím prý nic neslibují, ale zní to nadějně a bylo by moc hezké, kdyby z ostatků ambiciózního modu vzniklo regulérní studio s vlastní tvorbou.