Skrze reverzní inženýrství vytvořili upravitelné GTA 3 a Vice City. Teď je žaluje Take-Two

6. 9. 2021 14:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Take-Two už zase vyráží do boje s fanoušky, kteří nenechávají umřít jejich hry. Společnost je známá svým agresivním chováním proti tvořivé komunitě, kterou neváhá žalovat, kdykoliv to jen právo dovoluje. Novou munici mu poskytl spolek čtrnácti programátorů a jejich výtvor zvaný re3 project.

Tito tvůrci za pomoci reverzního inženýrství vytvořili plnohodnotný zdrojový kód her Grand Theft Auto III a Grand Theft Auto: Vice City, což moderům otevírá dveře dokořán. Díky volně dostupnému zdrojovému kódu na GitHubu se totiž celá hra dá snadno upravovat, vylepšovat, nebo třeba portovat na různé platformy jako třeba Switch, Wii U či Vitu.

A to se Take-Two samozřejmě vůbec nelíbí. Žaloba má za cíl „zastavit veškeré aktivity skupiny programátorů, kteří nezákonně kopírovali, adaptovali a veřejně distribuovali zdrojový kód dvou klasických GTA titulů bez vědomí a souhlasu Take-Two“.

Není to první takový případ žaloby, přičemž ten předchozí je rovněž z letošního roku. Take-Two u soudu bojovalo za stejnou věc, akorát s tím rozdílem, že se jednalo o reverzně vytvořený zdrojový kód pro Grand Theft Auto: San Andreas.

Společnost v květnu svůj spor prohrála. Obžalování totiž dokázali, že kód vytvořený reverzním inženýrstvím je sice po funkční stránce identický, ale není zcela totožný s originálním kódem hry od Rockstaru, takže nedošlo k žádnému porušení práva.

To dává značnou naději i aktuálním obžalovaným, ale soud ještě může dopadnout všelijak. Každopádně práce obžalovaných vývojářů je pro nás hráče velmi přínosná. Jejich re3 project totiž propírané hry opatřuje novým pohledem, opravuje dosud přetrvávající chyby a přidává podporu širokoúhlých monitorů.

Chápu, že si Take-Two hlídá své značky, tak je to správné, ale když už se sama nemá k omlazení svých klasických titulů (nebo že by?), tak by to mohla nechat aspoň na té oddané komunitě…