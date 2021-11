Aktuální hra zdarma na Epicu z vás udělá lovce divé zvěře

26. 11. 2021 10:23 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je tady pátek a to znamená, že v Epic Games Storu je po následující týden k mání další hra zdarma. Tentokrát je radost dělaná těm hráčům, kteří si libují v žánru simulací a zároveň jim nevadí prolít krev nebohých zvířátek obývajících bujné lesy.

Řeč je o simulaci The Hunter: Call of the Wild, která v únoru oslaví již páté narozeniny. Pokud vás ale dosud míjela, je vaše zadarmo. Stáváte se v ní lovcem, který v divočině pátrá po trofejích. V hledáčku vaší mušky může stanout majestátní jelen, nějaký opeřenec, menší živočichové či ti větší a daleko nebezpečnější.

Ale nečekejte od The Hunter: Call of the Wild frenetickou střílečku. Trpělivost zde hraje prim. Budete hledat stopy, následovat je, snažit se nebýt po větru, ukrývat se ve křoví, vyčkávat, pak si jednou vystřelíte, a pokud vaše rána nebude smrtící, čeká vás následování krvavé stopy a dokončení špatně odvedené prácičky.

The Hunter je v Epicu zdarma až do příštího čtvrtka, kdy ho vystřídá Dead by Daylight a While True: Learn (). A jen pro připomenutí, pokud vám unikla naše včerejší novinka, ode dneška až do pondělí můžete zdarma zkoušet výbornou hru Immortals Fenyx Rising. K tomu ještě na Steamu (i jinde) probíhá výprodej spojený s americkým svátkem Díkůvzdání.