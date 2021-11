Jedna z nejlepších her loňského roku bude o víkendu zdarma

25. 11. 2021 15:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

3. prosince tomu bude přesně rok od vydání nečekaně skvělé hry od Ubisoftu. I přes její nesporné kvality jste na ni ale možná už zapomněli, protože neprávem zapadla. Jmenuje se Immortals Fenyx Rising a jedná se o obrovité akční RPG v otevřeném světě mytologického Řecka. Tak trochu Zelda a tak trochu Genshin Impact.

Pavel dal tomuto pozapomenutému skvostu zaslouženou devítku a slovní hodnocení: „Jedno z velkých překvapení roku. Obsahem nabitý masivní otevřený svět, který střídá boj s hádankami a nabízí působivé vizuální zpracování spolu s příběhem, který se vůbec nebere vážně. No a to celé s českými titulky.“

A vy si Immortals Fenyx Rising můžete o nadcházejícím víkendu vyzkoušet zadarmo. Akce se bohužel týká jen PC verze a launcheru Ubisoft Connect, ve kterém už se ale můžete pustit do předběžného stahování, abyste si pak neukrajovali z herního času.

Hra bude dostupná zdarma od zítřejší 15. hodiny do pondělní 15. hodiny a nebudou v ní žádná omezení. Co za čtyři dny stihnete, to stihnete. Tedy pokud vážně nemáte do čeho píchnout, tak ji třeba i dohrajete.

A pokud ne a zalíbí se vám, můžete v hraní pokračovat po jejím pořízení se slevou. Standardní i zlatá edice Immortals Fenyx Rising budou v 60% slevě, zatímco její season pass i jednotlivá DLC pořídíte za polovinu.