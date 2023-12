AKTUALIZOVÁNO: Kingdom Come vyjde na Switchi s českým dabingem

Na cartridgi se hrou bude anglický dabing, do hry si ale budete moci stáhnout i české znění od fanoušků. PR Manažer Tobias Stolz-Zwilling nám k dnešnímu oznámení řekl: „Můžu potvrdit, že český voiceover míří na Nintendo Switch a moc se na port od kolegů ze Saber Interactive těšíme. Aktuálně neplánujeme další porty nebo úpravy a zcela se soustředíme na dokončení nové hry.“

To znamená, že se nedočkáme updatu na současnou generaci konzolí, kam se nechystá ani čeština. Hra zabere 16 GB paměti a bude se prodávat bez centu za 50 eur.

Tak nakonec přece jen ano! Kingdom Come: Deliverance z roku 2018 se rozroste o další platformu – Nintendo Switch. Port má vyjít už na začátku příštího roku. Společně s Warhorse na něm pracují vývojáři v Saber Games, a to je asi tak všechno, co se o „mobilní“ verzi českého RPG ví. Středověké RPG dorazí na hybridní konzoli od Nintenda v královské edici, tedy se všemi DLC.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition is coming to Nintendo Switch in the early 2024! ⚔️

In collaboration with @SaberGames, we are bringing Henry's thrilling journey to the palm of your hand very soon. pic.twitter.com/TSXcjcYYSk