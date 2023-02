Kingdom Come: Deliverance slaví 5 let a vydává český dabing

13. 2. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Od vydání středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance uběhlo už pět let a legendární hra od Warhorse Studios ještě neřekla své poslední slovo. Na PC na hráče a hráčky čeká dárek: Český a japonský dabing. Kingdom Come se s více než pěti a půl miliony prodanými kopiemi úspěšně etablovala na světovém poli žánru RPG, ale právě po českém dabingu tuzemští fanoušci hlasitě volali.

Počínaje dneškem je na PC k dispozici český dabing od fanoušků, který je oficiálně posvěcen studiem Warhorse. Tým nazvučil celou hru včetně vedlejších dějových linek, drobných dialogů a dodatečných DLC. Japonský dabing by pak měl evropský středověk přiblížit i pro trh asijského souostroví. Hráči na konzolích se modifikace bohužel nejspíš nedočkají. Tvůrci dabingu to uvedli na svých facebookových stránkách.

„Bůh s vámi a Konnichiwa, přátelé. Na páté narozeniny Kingdom Come: Deliverance jsme pro vás nachystali dva dárky. Prvním z nich, po kterém tisíce českých fanoušků volalo, je vydání kompletního českého dabingu do hry. Tím druhým je vydání kompletního japonského dabingu,“ uvádí autoři fanouškovské lokalizace.

Kingdom Come: Deliverance za pět let na trhu získalo přes 30 světových cen, stalo se také českou hrou desetiletí. Na oslavný výroční trailer se můžete podívat výše. V dubnu navíc v pražské O2 aréně zazní u příležitosti jubilea koncert toho nejlepšího, co nabízí soundtrack.