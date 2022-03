Age of Empires IV nespí. Tvůrci hodlají opravit některé z nejkritizovanějších problémů

4. 3. 2022 15:45 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Realtimová strategie Age of Empires IV byla už od počátku v nemožné situaci: Jak chcete překonat a nahradit jednu z nejoblíbenějších RTS všech dob, která navíc dostala skvělou Definitivní edici? Jde to jen velmi obtížně, a i když je čtvrtý díl naprosto kompetentní a my jsme ho po právu vyhlásili nejlepší strategií minulého roku, dorazil na svět v ne úplně dokonalé formě.

Tvůrci na tom ovšem hodlají zapracovat. Představili novou verzi roadmapy, která všem středověkým generálům nastiňuje budoucí plány. A některé z přídavků a oprav, které se chystají, jsou skutečně velice vítané.

Nový obsah do Age of Empires IV bude fungovat na bázi sezón – do léta nás čekají hned dvě, každá s vlastním tématem, přičemž jedna sezóna by měla trvat přibližně tři měsíce. Vývojáři tvrdí, že sezóny s sebou přinesou něco nejen pro milovníky multiplayeru, ale i pro ty, kdo raději hrají sami. Každý měsíc můžete navíc vyhlížet menší patche, které se budou zabývat bugy a balancem.

První sezóna, která sice ještě nemá datum vydání, ale už by měla být za rohem, se chlubí především novým editorem obsahu, nástrojem, který otevře dveře modovací scéně a fanouškovským úpravám. Tvůrci spolu s ním vypustí do světa i některé své vlastní mody a tutoriály, aby byl úvodní skok do kreativního procesu pro fanoušky co nejsnazší.

Pokud vás tvůrčí aktivita moc nezajímá a chcete si spíš pořádně kompetitivně zabojovat, určitě vás potěší 1v1 Ranked Ladder – budete si to moct hezky na férovku rozdávat se soupeři v duelu a postupně stoupat žebříčkem až ke hvězdám.

Hodně žádanou úpravou byla možnost nastavit si vlastní klávesové zkratky, což zatím nebude možné stoprocentně (počkejte si na druhou sezónu), ale aspoň přibydou další varianty. Bez kompromisů by měla být nová Global Build Queue, která vám ukáže, co všechno ve svém království momentálně produkujete, plus taky Patrol Move nebo možnost vybrat si v lobby náhodnou civilizaci.

Druhá sezóna, která by měla dorazit někdy v létě, slibuje už zmiňované plně přemapovatelné klávesové zkratky, systém hlasování o mapách a, což je pro spoustu lidí ze všeho nejdůležitější, možnost vybrat si svou vlastní barvu. Momentálně jsou hráči omezení na předem stanovené barevné určení – modrá jste vy, červená je nepřítel, žlutá je spojenec. Přitom každý samozřejmě ví, že Angličané jsou červení a Francouzi modří – a basta!

Všechny plánované změny si můžete projít v blogovém příspěvku autorů. Doufejme, že nový obsah do Age of Empires IV bude proudit bez větších zádrhelů a že nás čeká aspoň stejně odhodlaná podpora jako v případě remasteru druhého dílu, který dodnes dostává další a další civilizace včetně Čechů.

