Adventuru Tales From The Borderlands si poprvé od krachu Telltale budete moct opět koupit

11. 2. 2021 15:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Telltale Games zkrachovalo skoro před třemi lety a jeho epizodická adventura Tales from the Borderlands patřila zrovna k těm titulům, které tím zmizely z digitální distribuce. Během včerejší Borderlands Show ale mimo odhalení Borderlands 3: Director’s Cut došlo i na oznámení nápravy tohoto restu: Tales from the Borderlands se vrátí na PC, PlayStation 4 a Xbox One 17. února.

Tales from the Borderlands returns to storefronts February 17! Set between Borderlands 2 and 3, Tales from the Borderlands follows the stories of Rhys, a Hyperion suit, and Fiona, a con artist, on a quest borne of greed but destined for greatness. pic.twitter.com/6L1O5fTm0i — Borderlands 3 (@Borderlands) February 10, 2021

Všech pět epizod bude dostupných ke koupi v jednom balíčku, a to s jednou drobnou změnou. V původní verzi jste na konci každé epizody viděli porovnání svých rozhodnutí se světem a procentuální statistiky jednotlivých voleb. Tahle závěrečná tabulka po znovuvydání ze hry zmizí, aniž by oznámení specifikovalo proč, ale počítám, že to souvisí se servery, které schraňují hráčská data a nikdo je nechce provozovat namísto zavřeného Telltale.

Závěrečná epizoda Tales from the Borderlands vyšla v říjnu roku 2015. Celá pětidílná série u nás od Miloše Bohoňka dostávala stabilní sedmičky a osmičky, přičemž ve svých recenzích vyzdvihoval především humor, napětí, skvělá intra a hlavně konec závěrečné epizody, který skutečně reflektuje vaše rozhodnutí, což je opak prohřešku, který se adventurám od Telltale jinak vyčítá velmi často.

Pokud jste tedy Tales from the Borderlands nestihli odehrát před krachem autorské firmy, už za týden budete mít možnost to napravit.