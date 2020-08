3x Warhammer: Necromunda, tahová strategie podle Age of Sigmar a Blood Bowl 3

31. 8. 2020 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Stejně jako v případě Star Wars se i univerzum Warhammeru během včerejší noci dočkalo třech oznámí. Jedno z nich je pouhý trailer pro již dobře známou taktickou akci Necromunda: Underhive Wars, ale zbylé dvě jsou žhavými novinkami. O vůbec první tahové strategii ze světa Sigmaru se už dříve šuškalo, ale až teď dostáváme konkrétnější informace. Zato Blood Bowl 3 je vyloženým a moc milým překvapením.

Nástupce zajímavého Mordheim: City of the Damned se jednu chvíli jevil jako umrtvený, což mě přimělo po něm zapátrat v samotném článku. Ale není to tak dávno, co po letech konečně vyplaval na povrch a od té doby jej vývojáři v médiích masírován ostošest.

Nemá smysl psát o každém vydaném traileru, ale když se nám takhle hezky sešly různé hry s licencí od Games Workshop, nemohl jsem odolat zařazení nového videa k Necromunda: Underhive Wars. To představuje všechny gangy bojující o zdejší podsvětí, z nichž se jednoho ujmete a vylepšíte ho v průběhu kampaně, kterou mimochodem můžete dát i v online kooperaci až čtyř hráčů.

Necromunda: Underhive Wars vyjde už 8. září na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

zdroj: Focus Home Interactive

Age of Sigmar před lety vystřídal klasický Warhammer Fantasy Battles. Přestože je nový a svěží, na poli videoher mu téměř nikdo nevěnuje pozornost (na rozdíl od zmíněné fantazky a stále populárnějšího sci-fi 40k). To se ale s příchodem příštího roku změní, protože k již existující karetce Warhammer Age of Sigmar: Champions se přidá konečně pořádná hra – tahová strategie Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.

Respektive pořádná… Já v něco takového doufám, protože hra se nám ještě moc nepředstavila. Dostali jsme akorát teaser, který neobsahuje žádné záběry z hraní. Popis videa ale slibuje možnost stanout v čele armády jedné z ikonických frakcí, přičemž v průběhu nelineární kampaně přiberete nové typy jednotek a ty stávající vylepšíte o nové vybavení a skilly.

Nebude chybět ani multiplayer, ve kterém si dáte bitvu jeden na jednoho. Doufejme, že záběry z hraní na sebe nenechají dlouho čekat, abychom se nemuseli utápět jen ve vlastní fantazii.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground vyjde někdy v příštím roce na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.

zdroj: Focus Home Interactive

Je to skutečně tak! Legendární Blood Bowl se vrací ve svém již třetím dílu. Opět se o něj postará studio Cyanide a jeho počítačová verze bude stát na základech nejaktuálnějších pravidel deskové hry. A nejenom to, můžete se těšit i na nové týmy, které nejnovější deskovka přinesla, jako třeba Černé orky a Císařskou šlechtu.

Stejně jako v případě strategie Storm Ground ani v případě Blood Bowl 3 nedostáváme záběry z hraní. Vězte ale, že jde o tahovou strategii inspirovanou americkým fotbalem s pravidly pozměněnými na míru fantasy Warhammeru. V zápase elfů proti trpaslíkům je prakticky vše dovoleno a nestává se, že by klání skončilo bez zakrváceného trávníku a bez úmrtí některého z hráčů.

Hra v den vydání obsáhne 12 hratelných ras, z nichž každé náleží jedno hřiště spolu s roztleskávačkami. Kromě nutného multiplayeru nebude chybět ani kampaň a počítá se s dodatečným obsahem po vydání, ke kterému dojde z kraje roku 2021. Mezi platofrmami je vše: počítač, Switch a nová i aktuální generace velkých konzolí.