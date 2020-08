3x Star Wars: singleplayer ve Squadrons, LEGO a… The Sims 4?

28. 8. 2020 16:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Fanoušci her ze světa Star Wars budou mít pořádné žně. Během včerejšího streamu se nám ukázaly očekávané vesmírné bitvy Star Wars: Squadrons, které půjdou hrát i v jednom, další LEGO hra, tentokrát sjednocující všechny filmy hlavní série, a pak jedno velmi nečekané překvapení – spojení Hvězdných válek s The Sims 4. Ale popořadě.

Star Wars: Squadrons je sice primárně multiplayerová vesmírná střílečka pro dva týmy po pěti hráčích, ale nechybí jí ani příběhová kampaň pro jednoho hráče, který odhalí motivy obou znepřátelených stran v kůži jejich pilotů.

Nový trailer se záběry z hraní poodhaluje střípky z této kampaně, ve které nebudete pouze sedět v kokpitu stíhačky a střílet po všem nepřátelském, ale z pohledu vlastních očí se na základně dáte i do řeči s důležitými postavami, což oceníte o to víc s brýlemi pro virtuální realitu. Pokud tedy tou dobou nebudete zvracet z předešlých vývrtek ve frenetických bitvách…

Star Wars: Squadrons dorazí 2. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

zdroj: Electronic Arts

LEGO hry mají pořád něco do sebe. Berou námi oblíbené filmové značky, které do jisté míry věrně převádějí na herní monitory a obohacují je o svůj vlastní humor, který ale předloze nijak neškodí. Podle prvního pořádného traileru pro LEGO Star Wars: The Skywalker Saga to vypadá, že to naštěstí nadále platí.

Tato hra bude vskutku megalomanská. Vždyť se její tvůrci z TT Games rozhodli zahrnout celou nonalogii Star Wars! A proto se nemůžeme divit, že se její vývoj vleče. Poprvé jsme se o ní dozvěděli v půlce roku 2019 a datum vydání na PC a konzolích je stanovené až na jaro roku 2021.

Ale vypadá to, že se čekání vyplatí. Málokterá LEGO hra s externí licencí zklamala a pro mě o osobně jde o jedny z nejlepších gaučových kooperací, s jakými jsem kdy měl tu čest. Věřím, že The Skywalker Saga nebude výjimkou.

zdroj: Warner Bros

Simulace života The Sims 4 má bezmála 40 malých i velkých rozšíření, ale něco tak šíleného tady ještě nebylo. Skutečně se chystá DLC nazvané Star Wars: Výprava na Batuu. Jde o novou oblast v předaleké galaxii, kde můžete navštívit podnik Oga’s Cantina, pokochat se Millenium Falconem a získat svůj vlastní světelný meč, který vám po návratu na Zemi zůstane.

Zároveň si budete muset vybrat, na čí stranu se přidáte – bude to odboj v čele s Rey a Vi Moradi, První řád s Kylo Renem, nebo snad dáte přednost Hondovi Ohnakovi? Samozřejmě nemůže chybět nový styl architektury a doplňků inspirovaný hvězdnými válkami.

DLC Star Wars: Výprava na Batuu vyjde už 8. září na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

zdroj: Electronic Arts