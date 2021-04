Nvidia se znova pokouší bojovat proti těžařům. Údajně vydá novou revizi svých grafik

21. 4. 2021 19:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Aktuální nepříznivou situaci na trhu s grafickými kartami, potažmo hardware obecně, není potřeba připomínat. Regály s PC komponenty zejí prázdnotou a bude tomu tak pravděpodobně i po zbytek roku, ne-li ještě déle.

Nedostatek pro koncového zákazníka ale nemusí nutně znamenat problémy pro výrobce. Pokud vyrábíte na maximu svých kapacit, a přesto nestíháte uspokojovat poptávku, znamená to, že se vám daří velmi dobře. Otázka ale je, kde vaše produkty skončí. To měla očividně na mysli Nvidia, když se již dříve pokusila zamezit, aby její nový model GeForce RTX 3060 nevykoupili těžaři kryptoměn, ale aby se dostal do rukou hráčů, kam podle marketingu firmy patří a na něž se společnost se svou řadou GeForce primárně zaměřuje.

zdroj: Nvidia

První pokus o odrazení kryptobaronů ale skončil neúspěšně. Firma sice do RTX 3060 nainstalovala omezovač, který při detekci těžebního algoritmu Etherea snížil hashrate na polovinu, zanedlouho jí ale unikl na internet podepsaný ovladač bez omezující funkce, čímž prakticky veškerou svou snahu diskvalifikovala. Nebudu tady spekulovat, zda se tak stalo omylem, anebo záměrně, důležité ale je, že jakmile se něco dostane do divočiny internetu, už to nejde vzít zpět.

Podle posledních zpráv se nicméně Nvidia nevzdává. Videocardz, Guru3D a další zasvěcené zdroje potvrdily, že společnost plánuje v brzké době nahradit stávající čip RTX 3060 novou revizí. Ta by nesla kódové označení GA106-302, na rozdíl od aktuálního GA106-300, čímž by pro ni uniklé ovladače přestaly fungovat – GPU by jednoduše nepoznaly.

Stát by se tak mělo v květnu, přičemž se neplánuje žádné oznámení. Nvidia tak pravděpodobně chce v tichosti nahradit staré grafiky těmi novými, a vytvořit tak pro těžaře v nabídce nepřehlednou situaci.

Podle dalších úniků, nicméně již z ne tak důvěryhodných zdrojů, má společnost v plánu neskončit pouze u čipu RTX 3060, ale chce nahradit novými revizemi postupně celou řadu Ampere, tedy i grafiky RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 a RTX 3090, které jsou založeny na čipech GA 104-300 a GA-102-300. Podobně jako u nejnižšího GPU generace Ampere by se tak z nich měly stát varianty s koncovkou 302.

Uvidíme, co je na tom pravdy a zda se částečně zlepší dostupnost grafik pro hráče. Ačkoli společnost potvrdila, že nedostatek na trhu potrvá, přece jen přislíbila zlepšení dodávek. Třeba je tohle součást řešení.