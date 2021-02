Recenze GeForce RTX 3060 jsou venku. Jak si vede nejlevnější zástupce Ampere?

26. 2. 2021 18:45 | Hardware | autor: Jiří Svák

Rychlý přehled

GeForce RTX 3060 = 3584 CUDA jader, 12 GB VRAM GDDR6.

Výkon jako RTX 2070, tedy mezi RTX 2060 Super a Radeonem RX 5700 XT.

Na RTX 3060 Ti ztrácí novinka asi 30 %, oproti RTX 2060 vede asi o 20 %

Cena/výkon podle doporučených cen je o kapku horší než RTX 3060 Ti.

TDP je 170 W, ale karty třetích stran ho mohou zvýšit. Founders Edition Nvidia nevydává.

Cena byla stanovena na 8999 Kč.

Prodej již odstartoval, ale v českých eshopech nejsou žádné kusy.

GeForce RTX 3060 je první kartou nové generace od Nvidia, která míří pod cenovku 10 000 Kč (konkrétně 8999 Kč podle oficiálního webu). Blížila se jí i dříve představená RTX 3060 Ti, ta se ale za doporučených 11 499 Kč nedala a nedá sehnat. To je momentálně vlastní prakticky celému trhu grafických karet: díky kapacitně přeplněným výrobním linkám i obnovené poptávce težařů kryptoměn neexistují karty skladem, a pokud ano, tak za přemrštěné ceny. Pokud jste si v poslední době chtěli pořídit PC nebo upgradovat mašinu, už jste na tuto bariéru jistě narazili.

Vstupovat do takové situace s grafikou, která má být cenově výhodná a má nahradit populární mainstreamový produkt v podobě GTX 1060, je pro Nvidii těžké. Je jasné, že nedostatek zase vyžene ceny nad oficiální úroveň. Nvidia se ale snaží, tak alespoň oznámila, že u RTX 3060 omezí takzvaný hash rate, tedy výkon při počítání kryptoměnových transakcí, a tím potenciálně sníží atraktivitu karty pro těžaře.

Není to ale jediná zajímavost na nové kartě. Tou je i nezvykle velká paměť. Ačkoli se RTX 3060 zařazuje (prozatím) na spodek nabídky nové generace, nese karta 12 GB VRAM. Nejvýkonnější model Ampere, GeForce RTX 3080, má přitom kapacitu paměti „jen“ 10 GB. Tedy pokud nepočítáme RTX 3090, což je čip na pomezí běžného a profesionálního produktu, ten má 24 GB.

zdroj: Tisková zpráva Nvidia

Za takovou kapacitu paměti vděčíme paradoxně poměrně úzké paměťové sběrnici. Čip střední třídy, v tomto případě GA106, má u GeForce už takřka tradičně 192bitovou sběrnici. Takové propustnosti se dosahuje osazením šesti paměťových čipů, každý po 32 bitech. A šest čipů může dohromady znamenat buďto 6 GB, anebo 12 GB, podle toho, zda se výrobce rozhodne osadit 1GB, anebo 2GB paměťové moduly. Nvidia uplatnila 2GB čipy, takže karta nese 12 GB GDDR6.

Nejprve jsme si myslel, že se Nvidia takto rozhodla proto, že 6 GB VRAM už přestává na nejnovější AAA hry pomalu dostačovat, ale již se objevily indicie o existenci RTX 3060 s 6GB bufferem, takže se možná dočkáme ještě i levnější varianty grafiky s menší pamětí.

Prozatím se tak můžeme vyhnout uvažování o tom, zda by kartě při jejím výkonu už neslušela větší paměť, jak tomu bylo třeba dříve u RTX 2060 s 6 GB VRAM nebo GTX 1650 Super se 4 GB VRAM. 12GB je dostačující hodnota i na paměťově nejnáročnější tituly.

GeForce RTX 3060 má oproti vyššímu modelu RTX 3060 Ti výrazný úbytek výpočetních jader. Ačkoli by názvy obou karet mohly svádět k myšlence, že se jedná o dvě varianty stejného čipu, pravda to nebude. RTX 3060 je postavena na čipu GA106, zatímco RTX 3060 Ti na čipu GA104, který najdeme i ve výkonnější RTX 3070.

RTX 3060 má tak o cca 26 % CUDA jader méně než RTX 3060 Ti (3584 versus 4864). I když to karta papírově vyvažuje vyššími takty, musíme očekávat podstatný výkonnostní rozdíl. Propustnost pamětí činí 360 GB/s (versus 448 GB/s u RTX 3060 Ti), TDP je 170 W. Výrobci třetích stran si ale mohou TDP dále upravovat, a samozřejmě už existují OC modely, které zvedají limit až nad 200 W (například maximální hodnota TDP u modelu Asus Strix OC je 210 W). Nvidia pro RTX 3060 nevydává svou edici Founders, takže v nabídce jsou pouze partnerské modely.

zdroj: Nvidia

GeForce RTX 3060 coby zástupce generace Ampere přichází s novou technologickou výbavou. Karta se premiérově dočkala podpory „Resizable BAR“, což je technologie pro přímý přístup procesoru do paměti grafické karty. Díky tomu mohou volání CPU po datech z GPU probíhat rychleji, a tím může stoupnout i výkon. RTX 3060 se dodává již s BIOSem s podporou, ostatní karty řady 3000 si na něj ještě počkají. Podpora samotné grafické karty ale nestačí, technologii musí podporovat i procesor a základní deska. Přehled vydala firma ve své tiskové zprávě, vizte obrázek níže.

Předhled podpory technologie Resizable BAR s vydáním RTX 3060 | zdroj: Tisková zpráva Nvidia

Kromě toho RTX 3060 podporuje už známé technologie Nvidia jako DLSS 2.0, akceleraci ray tracingu nebo Nvidia Reflex pro snížení odezvy ovládání. Generace Ampere také využívá modernějšího rozhraní HDMI 2.1, které společně s vhodným displejem umožňuje zapnutí variabilní snímkovací frekvence (VRR) dle standardu VESA nebo automatický mód s nižší odezvou (Auto Low Latency Mode – ALLM). Platí to momentálně především pro televize, které konektory HDMI 2.1 rovněž disponují.

Nejzajímavější na kartě je ale samozřejmě její výkon. Ten se podle dostupných testů zahraničních redakcí pohybuje mezi GeForce RTX 2060 Super a AMD Radeon RX 5700 XT. Oproti předcházejícímu modelu RTX 2060 vidíme nárůst výkonu asi 20–25 %, na druhou stranu ve srovnání s RTX 3060 Ti ztrácí karta ve Full a QHD i více než 30 %. Záleží samozřejmě na testovací sadě, výsledky se mezi různými weby mírně liší podle zařazených her. Klidně si tak projděte zdroje grafů níže, ať víte, co je pro vás relevantní. Čerpám z testů ComputerBase.de a TechpowerUp.com.

RTX 3060 ve Full HD | zdroj: ComputerBase.de RTX 3060 ve QHD | zdroj: ComputerBase.de

RTX 3060 ve Full HD | zdroj: techpowerup.com RTX 3060 ve QHD | zdroj: techpowerup.com

V ray tracingu má GeForce RTX 3060 výkon v očekávané hladině. Zařazuje se do stejné pozice jako v rasterizaci, tedy mezi 2060 Super a RTX 2070 Super. Výkon GeForce RTX 3060 s ray tracingem (Control) | zdroj: ComputerBase.de

Kdybychom si podle doporučených cen spočítali poměr cena/výkon, vyjde nám, že 1% výkonu bychom u RTX 3060 pořídili za 89,99 Kč, zatímco u RTX 3060 Ti je to 87,88 Kč. Počítám z hodnot ComputerBase.de a v rozlišení Full HD. Cenově je na tom karta dobře i při pohledu na předcházející generaci. Ekvivalentní RTX 2070 stále ve své době od 12 do 14 tisíc Kč, zatímco RTX 3060 by měla startovat na 8999 Kč.

Ale jak už jsme zmínil na začátku, GeForce RTX 3060 není v Česku dostupná podobně jako prakticky celá nabídka grafických karet od obou výrobců. A podaří-li se vám ji nějakým způsobem sehnat, pochybuju, že to bude za takto nízkou cenu.

Co je však pozitivní, obezlička Nvidie se snížením hash rate očividně funguje. Do testu se pustily weby arstechnica či hexus.net a oba pozorovaly propad výkonu při těžení kryptoměn. RTX 3060 měla neúměrně nízký hash rate oproti nejbližším kartám. Otázka je, jak dlouho takový „hack“ vydrží a zda mineři nenajdou způsob, jak omezení obejít. Určitě o tom ještě uslyšíme.

Co se spotřeby týče, jde o velmi efektivní kartu, která právem náleží do řady Ampere. Výkon na watt je srovnatelný s nejefektivnějšími modely generace.

Spotřeba RTX 3060 | zdroj: ComputerBase.de Výkon na watt RTX 3060 | zdroj: ComputerBase.de

Provozní vlastnosti karty závisí tentokrát na testované edici, u RTX 3060 se nemůžeme opřít o nějakou referenční verzi. Nicméně vzhledem ke spotřebě čipu vychází chlazení napříč recenzovanými modely velmi dobře, karty běží na relativně nízkých teplotách a s nízkou hlučností. Že s chlazením není problém, dokazují i takty jádra čipu, které dosahují frekvence až kolem 1900 MHz.

Karta jde přitom vyhnat ještě výše, například redakci techpowerup se podařilo udržet takty jádra u OC edice nad 2100 MHz, nárůst herního výkonu byl pak v průměru 7,7 %. To není špatné.

RTX 3060 se tak rýsuje jako dobrá volba střední třídy, která je rozhodně hodna doporučení. Nicméně vzhledem k aktuální situaci mi nezbývá nic jiného, než se ještě jednou zopakovat: sklady s grafickými kartami jsou prázdné, takže nečekejte, že za takovou cenu kartu pořídíte. Za takových podmínek je těžké vyřknout nějaký soud, protože u hardware jde vždy o poměr ceny a výkonu.