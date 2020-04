AMD vydává nová čtyřjádra s osmi vlákny a desky B550. Bude to bestseller levných herních PC?

- Hardware autor: Jiří Svák

Nové procesory AMD Ryzen 3 3100 a 3300X doplňují mezery v třetí generaci, kde dosud levná čtyřjádra chyběla. Novinky ale mají zapnutou technologii SMT, což z nich dělá čipy s osmi procesorovými vlákny a jedná se tak o pořádný upgrade. Společně s procesory oznámilo AMD také nový chipset B550, který přináší PCIe 4.0 i na dostupnější základní desky.

Abychom pozici novinek pochopili, je třeba jejich uvedení zařadit trochu do kontextu. V první generaci procesorů Ryzen nabídlo AMD dvojici čtyřjader Ryzen 3 1200 a 1300X. Jednalo se o nejnižší výkonnostní úroveň, nad ní stály ještě Ryzeny 5 a 7.

V druhé generaci ale AMD levná čtyřjádra Ryzen 3 vynechalo. Zastoupily je modely APU s integrovanou grafikou. Nebyla to ovšem náhrada úplně ekvivalentní. Grafický čip v procesoru zvýšil cenu produktu, takže pro uživatele se samostatnou grafickou kartou se už nejednalo o tak výhodnou koupi.

APU od AMD jsou navíc technologicky o jednu generaci za hlavní řadou, takže zatímco Ryzeny 2000 měly tehdy už evoluční jádra Zen+, model Ryzen 3 2200G byl vyroben ještě starší 14nm technologií a vylepšení postrádal.

Abych byl byl přesný, jeden čtyřjádrový procesor Ryzen druhé generace firma vydala. Šlo o dodatečně uvedený model AMD Ryzen 3 2300X. Ten ale vyšel pouze jako čip pro OEM partnery a dosud se do volného prodeje nedostal, proto ho ve výčtu neberu v potaz.

Stejný vývoj pokračoval i ve třetí generaci Ryzenů, která vyšla minulý rok. Procesory Ryzen 3 bez integrované grafiky AMD nevydalo a „pouze“ refreshovalo svá APU. Zdálo se tak, že řadu 3 společnost úplně opustila – na základní čtyřjádrové procesory už mezi cenově dostupnými šestijádry prostě nezbylo místo.

To se s vydáním novinek mění. Ryzeny 3 3100 a 3300X mají nově 4 jádra a 8 vláken, takže si oproti čistě čtyřjádrovým předchůdcům významně polepšily. Díky 8 vláknům jsou znova relevantní a mohou dobře fungovat jako základ budgetových sestav. A to i herních, když vezmeme v potaz, že uvnitř nově tepou 7nm jádra Zen 2, která v IPC už překonala Intel a dosahují slušných taktů.

Ryzeny 3 3100 a 3300X budou dostupné v květnu za cenu 99 USD a 120 USD. To v přepočtu včetně daně dělá asi 3000 a 3600 Kč. Takové ceny potvrzuje i jeden nejmenovaný český obchod, který má už novinky zalistované.

Podíváme-li se ale na nabídku z odstupu, ani po přidání 4 vláken to s ohledem na cenu nevypadá na trhák. Čáru přes rozpočet dělají novinkám zlevněné modely z druhé generace a také refresh starých procesorů Ryzen 1000, které AMD v poslední době uvádí na trh.

Šestijádro s 12 vlákny Ryzen 5 2600 se dá pořídit už za 3200 Kč. Ještě zajímavější je ale nový refreshovaný procesor Ryzen 5 1600 AF. Má sice starý název (s rozlišujícím přídomkem AF; v obchodech ho najdete také se sufixem „12nm“ nebo podle celého čísla modelu YD1600BBAFBOX), ale vnitřně jde o povýšení z prvních 14nm jader Zen na druhou generaci Zen+. Prakticky tak jde o zmiňovaný Ryzen 5 2600, jen s původními takty.

Takový čip koupíte už za směšných 2600 Kč. Procesor bude mít oproti nejnovějším modelům s jádry Zen 2 mírně slabší výkon, který se citelněji projeví v jednovláknové zátěži, ale v tak nízké cenové hladině to vyváží velkorysých 6/12 jader. Manko bude navíc mírnější než ve srovnání s první generací Ryzenů, která byla ještě nevyladěná a například její boost při zatížení více jader dosahoval nižších hodnot.

Nové procesory Ryzen 3 Ryzen 3 3100 Ryzen 3 3300X Ryzen 5 1600 AF Ryzen 5 2600 Ryzen 5 1600 Technologie Zen 2

7 nm Zen 2

7 nm Zen+

12 nm Zen+

12 nm Zen

14 nm Počet jader/vláken 4/8 4/8 6/12 6/12 6/12 Takt

boost

base 3,9 GHz

3,6 GHz 4,3 GHz

3,8 GHz 3,6 GHz

3,2 GHz 3,9 GHz

3,4 GHz 3,6 GHz

3,2 GHz Cache 18 MB 18 MB 19 MB 19 MB 19 MB TPD 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 3000 Kč 3600 Kč 2600 Kč 3200 Kč 2800 Kč

Pravda, boost až 4,3 GHz a vylepšené IPC oproti druhé generaci bude v některých úlohách hrát ve prospěch Ryzenů 3 3100/3300X, ale cena je bohužel nestaví do pozice první volby. Tam bych osobně viděl výhodný Ryzen 5 2600. Ale s hodnocením si musíme počkat na recenze, třeba 7nm čtyřjádra příjemně překvapí nebo se brzy dočkáme jejich zlevnění. Jeví se to pravděpodobně – ještě tento rok má přijít další generace procesorů Ryzen s jádra Zen 3 a zanedlouho by měly konečně dorazit i nové desktopové procesory Intel Comet Lake-S.

PCIe 4.0 i na levnějších deskách

Druhou novinkou je uvedení čipsetu B550, který umožňuje využít možnosti sběrnice PCIe 4.0. Ta do mainstreamu přišla společně s procesory Ryzen 3000, ale byla vyhrazena pouze pro high-endový čipset X570. Takové základní desky však patří svou cenou do vyšší kategorie, proto spousta uživatelů dávala při stavbě počítače přednost staršímu a levnějšímu čipsetu B450, ač tak musela výhody rychlejší revize PCIe oželet.

Novinka takovou situaci řeší. Kdo by si nyní chtěl pořídit vysokorychlostní NVMe SSD do PCIe 4.0, ale nechtěl by kvůli tomu založit svůj build na drahém čipsetu X570, bude mít od 16. června možnost. Tehdy by měly dorazit základní desky od ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE, MSI a dalších známých výrobců.