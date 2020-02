Vyšel remaster původního Wastelandu z roku 1988

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Studio Interplay Entertainment dalo světu dodnes populární sérii Fallout, ale ještě deset let před jejím první dílem to samé studio vytvořilo hru Wasteland, která byla posléze inspirací a duchovním předchůdcem Falloutu. Nyní, o 32 let později se naskytne možnost vrátit se do úplně původní pustiny v omlazené verzi Wasteland Remastered. celý článek