Vydání Half-Life: Alyx je za rohem

Windows MAC Linux

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Zdá se, že alespoň jedna hra letos vyjde včas! Half-Life 2: Episode 2 se objevila skoro před třinácti lety a až donedávna se zdálo, že příběh Gordona Freemana zůstane navždy uzavřen cliffhangerem, teď mu ovšem na pomoc vyráží Alyx Vance. Ne, moment, ta vyrážela na výpravu na severní polární kruh spolu s ním… Březnový Half-Life: Alyx exkluzivní pro virtuální realitu je totiž prequelem, ale může vás utěšit alespoň fakt, že vyjde za méně než 40 dní.

Epizoda 3 nikde, Half-Life 3 už vůbec. Valve je se svou benevolentní kulturou kolem tvůrčích procesů pověstné, stejně jako občas prosáknou historky vývojářů, podle kterých na ně zvuk kultovních sérií prostě klade až příliš vysoké nároky. Jelikož hráče nechtějí zklamat, vrhají se do všemožných dalších projektů, jen aby nemuseli dělat další Portal nebo Half-Life.

Do Valve nicméně nedávno dorazila mladá krev v podobě Campo Santo, kteří stojí za brilantním Firewatch. Ti kvůli kreativní svobodě ve Valve odložili k ledu svůj vlastní projekt o egyptské archeologii, adventuru In the Valley of Gods, a většina z nich to udělala právě kvůli Half-Life: Alyx. Nová posila se slavné značky nezalekla a nevyděsil je dokonce ani odvážný krok, že jde o titul pouze pro virtuální realitu.

O tom už víme, že se bude odehrávat mezi prvním a druhým Half-Life. Zatímco Gordon Freeman odpočívá, Alyx se bude muset činit – spolu se svým otcem Elim zjistí jakési utajované informace a než se naděje, octne se uprostřed combínské okupace City 17. Napětí trochu bourá fakt, že jde o prequel a známe výsledek celé operace, ale Valve slibuje, že se o Alyx Vance i celém univerzu Half-Life dozvíme mnoho dosud neodhalených detailů.

Příjemnou zprávou je i fakt, že Half-Life: Alyx bylo prý prakticky hotové už v době, kdy došlo k jeho oznámení. Díky tomu se mu vyhnul i pověstný odklad, kvůli kterému se vtipkuje, že čas ve Valve plyne jinou rychlostí než všude jinde na světě. Exkluzivita pro headsety s virtuální realitou kompatibilní se Steamem vychází 23. března 2020. Páčidla a kbelíky s sebou!

Do té doby stále můžete na Steamu hrát zdarma všechny díly Half-Life, i pokud je nemáte koupené.