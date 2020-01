Ve strategii Panzer Corps 2 prožijete celou druhou světovou válku z německé strany

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Na odkaz slavného Panzer Generala před lety navázal duchovní nástupce Panzer Corps, který se naštěstí povedl a nastartoval tak novou sérii. Její druhý díl nazvaný jednoduše Panzer Corps 2 vyjde za dva měsíce, v období, které se v uplynulých dnech hezky pročistilo od dalších očekávaných her a bude tedy dost času na zrekapitulování celé druhé světové.

9 let. Tak dlouho je Panzer Corps 2 ve vývoji, přitom na grafice to není vůbec poznat. Hra běží na Unreal Enginu čtvrté generace, díky kterému vypadá o několik řádů líp, než bývá u strategií tohoto typu zvykem. Je sice pravda, že vzhled je v tomto případě podružný, ale zase neexistuje důvod, proč bychom se při tom všem velení nemohli koukat na nádherné modely historicky přesné vojenské techniky, že?

A že jich tu není málo. Napříč pozemními, námořními a vzdušnými jednotkami najdete na 1 000 exemplářů, které vám budou dělat společnost v příběhové kampani. Ta začíná a končí se začátkem a koncem druhé světové války, přičemž vaše rozkazy budou poslouchat výhradě němečtí vojáci (ve skirmishi samozřejmě můžete ovládat i druhou stranu).

Pokrýt události šesti let si vyžádalo 61 scénářů, z nichž 14 nabídne alternativní verzi historie. Můžete například provést invazi do USA, nebo se držet reálií a bránit Berlín. Kromě příběhové kampaně si můžete krátit čas v bitvách na náhodně generovaných mapách, přičemž soupeřem vám bude počítač nebo jiný hráč v multiplayeru. Nebude chybět ani režim kooperace.

Z herního hlediska přináší Panzer Corps 2 řadu novinek. Dostanete možnost rozdělovat jednotky do menších oddílů, s tanky můžete převálcovat nepřátele bez nutnosti utrácet útočné akce, svou pozicí odříznete protivníky od dodávky munice a posil a někdy bude lepší vzdávající se Spojence nezabíjet, nýbrž zajmout a následně využít jejich bojovou techniku proti jejich spolubojovníkům.

Značných změn doznaly bitvy na moři a ve vzduchu. Navíc si jakožto generál můžete zvolit konkrétní vlastnosti (klidně i negativní) a ke svým jednotkám přiřadíte hrdiny s různými schopnostmi. A na začátku celého klání si sami nastavíte obtížnost tím, jak moc si dovolíte vracet své tahy: všechny včetně útoků, nebo jen omezené množství na celý scénář.

Panzer Corps 2 zní a vypadá jako něco, co by se mohlo měřit s loňským překvapením Unity of Command II, ale bude to mít těžké, protože UoCII se povedlo vskutku nebývale. Novinka dorazí 19. března na PC, a bude-li kráčet ve stopách prvního dílu, jistě se dočká hromady rozšíření.