V české závodní hře Engine Evolution objevíte historii silničních motocyklů od roku 1912

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Letos se s motocyklovými hrami roztrhl pytel. Italské studio Milestone stihlo vydat Monster Energy Supercross 3, ke kterému už ve čtvrtek přidá nové MotoGP 20 a do konce roku hodlá stihnout ještě Ride 4. U konkurence zase vyšla hodně povedená simulace TT Isle of Man 2: Ride on the Edge. Ani česká scéna ale nezahálí a už začátkem května přifrčí velmi unikátní projekt Engine Evolution.