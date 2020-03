Vraťte se do zlatých časů rally v nových historických závodech Art of rally

Windows

- Dojmy z hraní autor: Patrik Hajda

Závodní disciplíně rally se poslední dobou daří. Codemasters se k ní vrátilo ve velkém stylu se sérií DiRT Rally, studio Kylotonn zase každým rokem posouvá svou sérii WRC blíž realitě. Chystaná závodní hra Art of rally jim sice nebude přímo konkurovat, ale zároveň se jimi určitě nenechá zahanbit.

S tvorbou studia Funselektor Labs jste se už možná setkali. Dalo světu výborný Absolute Drift, jakousi závodně logickou hru, ve které jste neustále jeli dveřmi napřed skrz klikatou dráhu plnou překážek. Driftování je nedílnou součástí disciplíny rally, takže tvůrci v Art of rally částečně využijí zkušenosti z předchozí hry.

Jízdní model je nicméně kompletně přepracovaný, působí mnohem realističtějším dojmem, je přesnější a dává tak pocit, že máte nad vozem větší kontrolu. A i když jde spíš o arkádu, umí vás pěkně potrestat za neuvážené vletění do zatáčky.

Jízda je skutečně uspokojivá, skokánky a následný dopad uvěřitelné a ztráta kontroly nad vozidlem je ve vyšších rychlostech velice pravděpodobná. Do zatáčky se prostě nemůžete vřítit úplně pod plynem, pokud nestojíte o srážku se stromem. Platí to dvojnásob za deště, kdy je problém udržet se i na rovince kvůli všudypřítomným loužím.

zdroj: art of rally

Art of rally proto nemá zas tak daleko k simulaci, i když tak na první pohled rozhodně nevypadá. Tvůrci se totiž stále drží pohledu z ptačí perspektivy, díky kterému se obejdete bez navigátora a vidíte o kousek dál než v ostatních simulacích rally.

I v této na pohled minimalistické hře máte na výběr z automatické a manuální převodovky, volíte si sílu asistentů řízení a ABS, nastavujete obtížnost umělé inteligence a míru možného poškození vozidla, které budete mezi jednotlivými rychlostními zkouškami opravovat (pokud nepůjde o píchlou pneumatiku, kterou vyměníte na trati).

zdroj: art of rally

Plná hra počítá s 30 ikonickými vozidly z 60., 70. a 80. let minulého století, tedy ze zlaté éry rally, a nebudou chybět speciály skupiny B a S. Musíte se obejít bez licencí, ale i v lowpoly grafice snadno poznáte, jakému vozidlu vzdává ten který model čest.

Art of rally vyjde letos na počítačích, ale už teď si ji můžete vyzkoušet v rámci demoverze na Itch.io, která nabízí dvě vozidla a jedinou finskou trať, kterou můžete absolvovat oběma směry. Počasí se volí náhodně a mezi deštěm a suchem je opravdu obrovský rozdíl, přičemž v plné hře nebude chybět ani sníh. Mohlo by ve výsledku jít o černého koně letošních závodních her?