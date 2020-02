Slovenské tahové RPG Urtuk: The Desolation má před sebou rok v předběžném přístupu

Windows MAC Linux

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Urtuk, uprchlý vězeň, se stal obětí výzkumu, který by jednoho dne mohl zachránit lidstvo. Ale zatím mu jen ubližuje, pozměňuje ho a zabíjí. I Urtuk umírá a jeho denním chlebem je cestovat temným světem a hledat lék na svou nemoc. Naštěstí se přidá k bandě dobrodruhů a společně si prosekají cestu k vítězství. Ale dost možná při tom sami padnou.

Urtuk: The Desolation je fantasy tahové RPG, ve kterém ale nenarazíte na bytosti, jako jsou trpaslíci, elfové, či mágové. Magie ve zdejším světě sice existuje, ale nikdo jí pořádně nevládne. Jediné jiné bytosti obývající v dávných dobách planetu, byli obři.

Obři a lidé žili mírumilovně bok po boku, než došlo k válce, ve které byli obři vyhubení. Lidským vědcům se ale podařilo zjistit, že živoucí esence z kostí obrů by mohla léčit nemocné, ošetřovat zraněné, a dokonce zastavit stárnutí.

První pokusy na vězních ale vedly jen k mutacím a smrtelným nemocem. A je to případ i titulního Urtuka, který se v procedurálně generované survivalové kampani vydává na nebezpečnou cestu. Doprovází ho banda postradatelných, kteří se po hlavě vrhají do boje s nepřáteli.

Své politování hodné hrdiny budete vybavovat novými zbraněmi a obrannými prvky, zároveň vládnete mocí připravit padlé o jejich skilly a vlastnosti a sami je použít v boji proti jejich kolegům. Vaše postavy se ale samy umí naučit novým dovednostem, pokud v boji vykonají specifické akce.

V bitvě s nepřítelem se sice můžete spolehnout na své kopí, sekeru, kladivo a další chladné nástroje, ale chytrý bojovník využije i prostředí. Jakmile se naučíte do svých nepřátel vrážet, můžete je narazit na trny, případně je rovnou shodit ze skály.

Urtuk: The Desolation je tedy tahové RPG, ve kterém se bez promyšlené taktiky neobejdete. Naštěstí se při dumání nad dalším tahem budete koukat na krásně temnou stylizaci, ve které je vše kreslené hezky po staru ručně.

Slovenský vývojář David Kaleta vypustil svou hru do předběžného přístupu na Itch.io loni v říjnu a dnes k tomu přidává early access na Steamu. Plná verze hry by měla dorazit za rok a slibuje víc než tři desítky hodin do svého plného prozkoumání.