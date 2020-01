Remaster prvního Wastelandu vyjde už za měsíc

I když se o Wasteland Remastered ví poměrně dlouho, dosud jsme ze hry dostali pouhý jeden obrázek (viz níže) srovnávající její grafiku s letitým originálem. Na první pohled je zjevné, že nejde o pouhý remaster, ale vyložený remake do 3D grafiky, zatímco Wasteland z roku 1988 byl 2D.

Zda se změnily i jiné oblasti kromě grafiky, ví pouze vývojáři, kteří ani měsíc před vydáním Wasteland Remastered nevydali do světa jediný trailer či další obrázky. Musí vám proto stačit datum vydání, kterým se stal 25. únor. Hra vyjde na Steamu, GOGu, Microsoft Storu a Xboxu One v rámci Game Passu.

The Wasteland 1 remaster is still coming later this year for Windows but a little surprise is that we are also going to bring it to Xbox!



In progress screen below: pic.twitter.com/lulkzpOzqW