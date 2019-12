Poznejte život a umění dávných civilizací v české plošinovce ArtFormer

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

ArtFormer není sice dílem Amanity, ale stejně jako hry tohoto studia je i projekt Jana Šídla a Adama Hrubého stylisticky velmi výrazný. Jejich plošinovka se inspiruje čtyřmi dávnými kulturami, které jednotlivým kapitolám vdechují nejen unikátní grafický styl, ale i téma a hratelnost.

V ArtFormerovi se vrátíte celých 22 tisíc let do minulosti, abyste prožili strasti kmenového chlapce v grafice připomínající jeskynní malby. V další kapitole se octnete „pouhých“ 1 200 let před naším letopočtem v Egyptě. Pod rouškou ikonického umění zjistíte, co obnáší odchod faraona do podsvětí. Následně vás čeká Odysseus v řecké stylizaci a konečně gladiátoři v římské mozaice.

V každé kapitole budete hrát za někoho jiného a dělat něco jiného. Někde dojde na závody koňských povozů, jinde na námořní bitvy. Nebudou chybět rozhovory ani řešení hádanek. Všechny tyto prvky prezentuje nové video níže.

Pokud vám ArtFormer padne do oka, můžete si ho rovnou vyzkoušet v předběžném přístupu na Steamu (nebo si počkejte na naše chystané dojmy). Early access vám dovolí nahlédnout do každého ze čtyř období na 30 až 60 minut. V každém období tak zažijete jen začátek příběhu. Jeho střed a konec dostanete až v plné hře, která by měla vyjít do roka a z hlediska délky by vám měla zabrat 6–8 hodin.

Hra teď stojí 15 eur, po plnohodnotném vydání zdraží na 20.