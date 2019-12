Bitva obřích mechů začíná, vychází MechWarrior 5: Mercenaries

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Jeden z nejnovějších herních klientů sice láká na hry zdarma, slevy i na vyšší podíly z prodejů pro vývojáře, z hlediska funkcí je ale oproti zbytku party a především pak Steamu pozadu. Řeč je o Epic Games Store, kde stále ještě nemůžete sbírat achievementy, snadno si do her přidat mody nebo si je třeba jen dát do nákupního košíku. Od včerejška si můžete zapnout ukládání na server do cloudu – ale zatím jen u dvou titulů. celý článek