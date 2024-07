Vydavatelství Humble Games propustilo všechny zaměstnance, prý ale nekončí

24. 7. 2024 16:15 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Vlna propouštění v herním průmyslu pořád nebere konce. Včera v noci se na sociální síti LinkedIn objevily zprávy o propouštění ve vydavatelství Humble Games, spadajícího pod Humble Bundle, jež patří mediální skupině Ziff Davis (vlastní mimo jiné IGN, Rock Paper Shotgun, Eurogamer, GamesIndustry.biz a mnoho dalších). O práci přišlo bez předchozího varování všech 36 zaměstnanců a z prvotních zpráv se zdálo, že vydavatelský label končí docela.

Podle oficiálního vyjádření pak k propouštění sice došlo, ale má jít pouze o restrukturalizaci, nikoliv o definitivní konec. Jeden z bývalých zaměstnanců Humble Games, Chris Radley, který ve firmě skončil před dvěma lety, nicméně tvrdí, že tým kompletně nahradí externí konzultantská firma. O vydání chystaných her jako Never Alone 2, Lost Skies nebo Breeze in the Clouds se má podle informací serveru Aftermath postarat společnost The Powell Group.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability… — Humble Games (@PlayHumbleGames) July 23, 2024

Vydavatelská odnož charitativního balíčku Humble Bundle vznikla v roce 2017, kdy vydala hry jako A Hat in Time nebo Aegis Defenders. V průběhu let se starala o mnoho úspěšných indie klenotů jako Slay the Spire, Signalis či Unpacking. Minulý týden pak pod hlavičkou vydavatelství vyšla plošinovka Bō: Path of the Teal Lotus.

Jedním z prvních, kdo o propouštění v Humble Games informovali, byla testerka Emilee Kiefer: „Dnešek je poslední den pro mě a celý můj tým v Humble Games.“ Ve svém příspěvku na LinkedInu se nevyhnula kritice krutosti celého odvětví a lidí, kteří touží po nekonečném růstu na úkor vzniku skvělých her od skvělých týmů.

„Miliardáři a CEO dosahují rekordních zisků na úkor zaměstnanců, kteří pro ně reálně tvoří produkty. Věřím, že máme sílu založit studia, která budou přínosem pro nás jako pro vývojáře, a ne pro lidi, kteří nás vidí pouze jako tiskárny na peníze,“ dodává Kiefer.

Není to zároveň poprvé, co v Humble Games došlo k rozsáhlejšímu propouštění. Už loni v listopadu firma v rámci restrukturalizace propustila část vydavatelského labelu, dva roky předtím přišla o práci desítka lidí z oddělení vývoje a zákaznického servisu.