Vydavatelé se bojí nových reklamací na GOGu, o kterých předem nevěděli

- Byznys autor: Patrik Hajda

Zatímco důvěra mezi provozovatelem obchodu a zákazníkem narůstá, mezi obchodem a herními vydavateli se ztrácí. Nvidia zjevně nepovažovala za nutné dát různým studiím vědět o tom, že se jejich hry objeví na streamovací službě GeForce Now. Stejně tak GOG necítil potřebu informovat vydavatele her o tom, že jejich hry budou podřízené téměř absolutní svobodě v oblasti reklamace.

GOG minulý týden zcela obrátil svůj přístup k řešení reklamací her. Původně jste mohli vrátit jakýkoliv produkt do 30 dní od jeho pořízení. Mělo to ale obrovský háček. Produkt jste nesměli „rozbalit“, tedy stáhnout, natož hrát. Nemohli jste proto zjistit, zda vás daná hra bude bavit či zda vám na PC pojede.

Od minulého týdne platí nové pravidlo. Hru můžete vrátit do 30 dní nehledě na dobu, kterou jste v ní strávili. Klidně ji můžete celou jednou, dvakrát, třikrát dohrát, pak zneužít štědrosti obchodu a hru vrátit s výmluvou, že vám nefungovala.

GOG nedokáže vaše alibi ověřit, protože neumí sledovat produkty bez DRM ochrany. S tím ostatně souvisí druhý velký problém. Hru si můžete stáhnout na disk, pak ji reklamovat, GOG vám vrátí peníze a odebere hru z knihovny, ale vy ji máte pořád hratelnou na disku.

Something I will say about this GOG refund policy change (users being allowed to refund anything they buy up to 30 days later), is that GOG did not tell devs before they did it



Which is pretty shitty, regardless of whether you think it's a good idea or not — Mike Rose (@RaveofRavendale) February 27, 2020

Je to velice vstřícný krok k zákazníkům a obchod zjevně věří v jejich čestnost. Naopak tvůrcům her by to mohlo velmi uškodit. A co je nejhorší, GOG je před touto změnou nijak nevaroval. Všichni vydavatelé se o novince dozvěděli spolu se zbytkem světa a v jejich řadách ihned propukly obavy.

„Steam a GOG nekonzultují zásadní změny ve svých službách s vývojáři (tedy alespoň s většinou z nás). Prodávají NAŠE hry. Vydělávají na NAŠICH hrách. Proč nemůžeme mluvit do toho, jak se NAŠE hry prodávají?“ píše na Twitteru Ragnar Tørnquist ze studia Red Threat Games (Dreamfall Chapters, Draugen).

Pro Eurogamer zároveň dodává, že život vývojářů závisí na dvou faktorech: Steamu a GOGu. V jeho případě plyne 90 % příjmu ze Steamu a GOG je tedy jen podporou fanoušků na jiné platformě, na které jeho byznys nestojí. Ale se současnými pravidly reklamace je polský obchod ještě méně atraktivní a tvůrcům zůstává jen Steam. „Což je špatné,“ dodává Tørnquist.

Developers (at least most of us) are never consulted when Steam or GOG make fundamental changes to their services. They sell OUR games. They make money from OUR games. Why do we not get a say in how OUR games are sold? https://t.co/wWF4OLEKEV — Ragnar Tørnquist (@ragso) February 27, 2020

Tørnquist nezmiňuje Epic Games Store zřejmě proto, že ve studiu razí politiku dostupnosti na co nejvíce platformách, která není v souladu s exkluzivním přístupem obchodu od tvůrců Unreal Enginu.

Vydavatelé momentálně žijí ve strachu z nové svobody v reklamování her a nechápou, proč mají hráči celých 30 dní na zjištění, zda jim hra funguje nebo je baví, když ji během té doby dohrají několikrát. Zaznívají i názory, že tímto způsobem přechází veškeré riziko na vývojáře, když od nich GOG vlastně nenakupuje žádné zboží, jen čerpá procenta z prodeje jako prostředník.

Teprve se ukáže, zda hráči nové reklamace zneužívají a zda zafunguje moderace žádostí ze strany GOGu, který hodlá každý případ reklamace posuzovat a vyhrazuje si právo žádost zamítnout.