GOG má důvěru ve své zákazníky, umožní jim vrátit hru bez ohledu na odehranou dobu

Polský digitální obchod s hrami GOG právě učinil velice překvapivý krok, který je velmi vstřícný k zákazníkům, ale zároveň snadno napadnutelný nečestnými hráči. Mají se tvůrci her obávat ušlých zisků?

Zatímco na Steamu můžete požádat o vrácení peněz za jakoukoliv hru pořízenou nejpozději před dvěma týdny a v níž jste odehráli maximálně dvě hodiny, GOG byl dosud mnohem přísnější. Sice jste mohli vrátit zboží do 30 dnů od jeho koupě, ale pouze za předpokladu, že jste ho ani nestáhli, natož hráli.

Nemohli jste tedy zjistit, zda vám hra bude vůbec fungovat, protože tím jste se připravili o možnost jejího vrácení v případě nespokojenosti. Proto se vedení GOGu rozhodlo aplikovat opačný extrém. 30 dní na vrácení zůstává, ale už je úplně jedno, zda jste si produkt stáhli, hráli pár hodin, či dokonce úplně dohráli. Stále vám za něj vrátí peníze.

Taková věc automaticky zavání zneužitím. Během 30 dní jde dohrát snad úplně každá hra (když budete spát 8 hodin denně a zbylých 16 hrát, máte na její dohrání 480 hodin…). Nehledě na to, že všechny hry z GOGu jsou DRM-free, takže si je můžete uschovat na disku a stejně požádat o vrácení peněz. Hra vám zmizí z knihovny, ale ne z disku.

Tím nechci nikoho k něčemu takovému nabádat. I když je systém snadno napadnutelný, neznamená to, že by ho všichni měli beztrestně zneužívat. GOG vsází na důvěru a čest hráčů. Apeluje na ně, aby této možnosti nezneužívali a mysleli na tvůrce her, kteří do své tvorby vkládají spoustu času.

Ale naštěstí vrácení peněz a související odstranění hry z knihovny není automatické. Stále se musíte obrátit na podporu obchodu, která bude jednotlivé žádosti posuzovat a vyhrazuje si právo odmítnout vyhovět žádosti v podezřelých případech. Třeba když někdo bude vracet víc her najednou nebo příliš často. „Nebuďte taková osoba. Nikdo nemá rád takové osoby,“ píše se v oficiálním FAQ.

Vrácení peněz se vztahuje i na hry v předběžném přístupu, na DLC a na předobjednávky. Ty můžete zrušit kdykoliv do data vydání hry, ale i klasických 30 dní po něm (abyste si mohli produkt skutečně vyzkoušet).

Je to opravdu velmi benevolentní přístup k refundům, jejichž funkčnost leží v rukách zákazníků. GOG bude sledovat, jakým způsobem je nová funkce využívaná, a pokud nebude fungovat podle představ, tak se s touto její podobou v budoucnu rozloučíme.