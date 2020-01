Univerzita Karlova zakládá vlastní herní studio Charles Games

- Preview Autor: Václav Pecháček

Díky odborníkům z Akademie věd a Univerzity Karlovy jsme v Attentatu 1942 mohli zažít dusivou atmosféru heydrichovského protektorátu a celkem se to povedlo, napsal bych, kdyby to nebylo vynikající. Ale ono to vynikající bylo, jinak by to těžko získalo ocenění Česká hra roku 2017. Vstříc dalším úspěchům snad vyrazí pokračování Svoboda 1945 odehrávající se těsně po skončení druhé světové války. celý článek