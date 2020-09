THQ Nordic otevírá nové studio v Brně

Vydavatelství THQ Nordic je pověstné skupováním desítek studií všech možných zaměření. Jeho zatím poslední akvizicí se stalo studio Vertigo Games soustředící se na hry pro virtuální realitu. V minulosti si THQ vyhlédlo i české studio Warhorse stojící za Kingdom Come: Deliverance, které bylo tehdy odkoupeno za 1,1 miliardy korun.

THQ Nordic se v České republice zjevně zalíbilo. Moloch tu tentokrát nikoho nekupuje, ale vyloženě zakládá nové studio. Zatím neznáme ani jméno studia, ale jeho sídlo je v Brně a bude se v něm vyvíjet strategické RPG. To alespoň tvrdí twitterový účet EmbracerInvestor, který, jak už název napovídá, sleduje veškeré aktivity Embracer Group, mateřské společnosti THQ Nordic. Dost možná za ním stojí jeden z investorů skupiny.

Podle něj THQ Nordic ještě zakládá další studio v kanadském Montréalu. V tomto případě dostáváme i jméno studia – Rainbow Studios Montréal. Zřejmě jde o novou pobočku tvůrců závodních her MX vs. ATV a Monster Jam: Steel Titans. Obě studia jsou teprve v procesu svého zakládání, takže jen na první oznámení jejich her budeme prý čekat roky.

THQ Nordic is establishing Rainbow Studios Montréal in Montréal, Canada. This studio will produce assets and help other studios within THQ Nordic with co-production.



THQ Nordic is also opening a new studio in Brno, Czech Republic. It will work on a Strategy/RPG title.$EMBRAC pic.twitter.com/tTo0ZFp8Jv