Tencent si za 7 miliard korun zajišťuje větší podíl v Ubisoftu

7. 9. 2022 12:20 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Před měsícem vyšel najevo záměr Tencentu navýšit svůj podíl ve společnosti Ubisoft, ale zprávu nedoprovázela žádná konkrétní čísla. Teď, po oznámení uskutečnění investice, už přesně víme, na čem jsme.

Tencent již od roku 2018 vlastní 4,5 % akcií herního studia, které tehdy koupil od společnosti Vivendi, jíž se nepodařilo převzít kontrolu nad Ubisoftem. Nyní Tencent neinvestuje přímo do Ubisoftu jako takového, ale do jednoho z jeho podílníků – společnosti Guillemot Brothers Limited vlastněné členy rodiny Guillemotových.

Tencent získal 49,9% podíl v této společnosti za 297 milionů dolarů, v přepočtu 7,28 miliardy korun, přičemž o 85 % přeplatil skutečnou hodnotu akcií – cena za jednu akcii činí 42,87 dolaru, Tencent zaplatil 79,25 dolaru a původně se kasal, že půjde klidně až na 99,06 dolaru.

Tencent tímto krokem získává 5 % rozhodovacích práv ve společnosti Guillemot Brothers Limited, ale nezískává žádné křeslo v radě ani moc rozhodovat o provozu podniku. Společnost je nadále plně v rukách Guillemotových. Tencent společnosti zároveň poskytne dlouhodobou půjčku na pokrytí dluhů a možnost investovat do dalších akcií.

Společnost Guillemot Brothers Limited vlastní 13 % akcií Ubisoftu a spolu s Tencentem a jednotlivými členy rodiny se jejich souhrnný podíl může nově vyšplhat až na 29,9 %. Tencent přitom může navýšit svůj podíl přímo v Ubisoftu ze stávajících 4,5 % na 9,99 %, a zavazuje se tím ke dvěma věcem. Zaprvé, nesmí prodat své akcie během následujících pěti let a po uplynutí této doby je musí přednostně nabídnout k odkoupení rodině Guillemotových. A zadruhé, nesmí navýšit svůj podíl nad 9,99 % do uplynutí osmi let od uskutečnění investice.

Co z toho plyne pro nás hráče? Poměrně nepřekvapivě příslib rozšíření „několika AAA sérií Ubisoftu na mobilní zařízení“. Ostatně Ubisoft před pár dny vydal svou vlastní mobilní battle royale Wild Arena Survivors, chystá The Division Resurgence a podle drbů se má v sobotu odhalit i mobilní verze Assassin’s Creed zasazená do Číny. Dočkáme se časem i mobilního Far Cry, Splinter Cellu, Mario + Rabbids a mnoha dalších značek?