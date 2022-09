Ubisoft by o víkendu mohl ukázat několik Assassinů. Podíváme se do Japonska i mezi čarodějnice

7. 9. 2022 10:27 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již tuto sobotu od 21:00 proběhne živý stream Ubisoftu, taková opožděná E3, během něhož se ukáže poměrně velká spousta her od Skull & Bones přes Mario + Rabbids Sparks of Hope až po nedávno propálený Assassin's Creed Mirage s Basimem, co se potvrzených titulů týče.

Známý investigativní novinář Tom Henderson má ale další informace, které slibují rovnou několik nových her ze série Assassin's Creed, jež by mohly tvořit chystanou tajemnou platformu Assassin's Creed Infinity. Ta by se podle dosavadních informací měla napříč lety rozrůstat o dílčí dobrodružství z různých historických období, přičemž – možná překvapivě – nebude free-to-play.

K Hendersonovi se prý informace o dalších Assassinech dostaly již před několika měsíci, ale svým zdrojům tak úplně nevěřil, a drby si proto ponechal pro sebe. S blížícím se streamem Ubisoftu mu ale i další zdroje prozradily totéž, což ho přesvědčilo o jejich pravdivosti, a tak se s námi o svá zjištění konečně podělil.

Stream Ubisoft Forward má obsahovat detailní rozborku oznámeného Assassin's Creed Mirage a ukážou se i další tři hry s touto značkou. Pod pracovním názvem Project Red se má ukrývat hra zasazená do Japonska, která by se mohla točit okolo samurajky. Project Hexe nás má zase vzít do střední Evropy v 16. stoletím do dob honů na čarodějnice.

Poslední novou assassinskou hrou, která by se dle Hendersonových zdrojů měla během streamu ukázat, je Project Jade – mobilní hra zasazená do Číny. Podle zdrojů nebude chybět ani poslední DLC pro Assassin's Creed Valhalla.

Zároveň by dávalo smysl představit i samotné Assassin’s Creed Infinity, pokud se tedy tyto drby potvrdí a nové hry budou skutečně součástí jedné platformy. Sobotní večer by proto mohl být opravdu veliký a my u toho nemůžeme chybět. Tak si nás nalaďte od 20:45 na YouTube a sledujte náš web, kde budeme stream pokrývat články.