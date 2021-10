Chystaný projekt Assassin’s Creed Infinity nebude free-to-play

29. 10. 2021 16:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Ubisoft už letos v létě potvrdil, že dělá na hře s kódovým označením Assassin’s Creed Infinity. Údajně by na rozdíl od předchozích titulů mělo jít o online platformu, která by se měla dočkat postupných rozšíření v letech následujících po vydání.

Moc dalších informací ovšem neznáme. Celý projekt je totiž zatím v plenkách a čeká se, že vydání přijde pravděpodobně až někdy v roce 2024. Jak se ale zdá, Ubisoft si od Assassin’s Creed Infinity slibuje hodně. Přišla na něj řeč i v rámci tradiční telekonference mezi šéfem studia Yvesem Guillemotem a investory. Během té Guillemot potvrdil, že rozhodně nepůjde o model free-to-play.

To je poměrně zajímavé rozhodnutí, protože když už se v herní branži přechází na platformy, na hry jako služby, které jsou podporované nově dokupovaným obsahem i mnoho let po vydání, většinou chcete nalákat nové hráče právě tím, že úplný základ je zdarma. Inu, v Infinity to zjevně bude jinak.

Šéf Ubisoftu ještě dodává: „Hra bude obsahovat spoustu příběhových prvků. Bude velmi inovativní, ale zároveň tu hned od začátku nebude chybět to, co hráči mají rádi ve všech předchozích hrách ze série Assassin’s Creed. Takže to bude obrovská hra. Ale se spoustou prvků, které už existují ve hrách, které jsme vydali v minulosti.“

Guillemotovy komentáře se shodují s tím, co se už o Infinity šuškalo. Hra by podle všeho měla obsahovat hned několik historických časových linií, na kterých pracuje jak Ubisoft Quebec, tak i Ubisoft Montréal. Obě studia by pak měla postupně do hry přidávat další scénáře.