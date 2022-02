Switch v prodejích dotahuje PlayStation 4. Loňští Pokémoni už jsou v desítce nejprodávanějších

3. 2. 2022 11:00 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Včera jsme se od Sony dozvěděli, kolik už se prodalo PlayStationů, dnes se nám nabízí ke srovnání Switch. Společnost Nintendo aktualizovala údaje z prodejů konzole i jejího softwaru včetně žebříčku deseti nejprodávanějších her vůbec.

Zatímco PlayStationu 4 se za osm let na trhu prodalo 116,8 milionu kusů, Switch je po bezmála pěti letech již na čísle 103,54 milionu (PlayStation 4 byl na této hodnotě o rok později). Jen během posledního čtvrtletí loňského roku, tedy v náběhu na Vánoce, se prodalo přes 10 milionů Switchů.

Sony se ve stejném období podařilo prodat jen 3,9 milionu PlayStationů 5 (tam ale drhne výroba) a pouhých 200 tisíc kusů PlayStationu 4 (jak klesá zájem o starou generaci). Bylo by hezké do porovnání zahrnout i Xbox, ale Microsoft se už spoustu let svými čísly nechlubí (dost možná by totiž nikoho neohromila).

Dohromady se na Switchi prodalo přes 766 milionů her a jiného softwaru, přičemž Nintendo se netají konkrétními údaji svých deseti nejprodávanějších titulů. Žebříčku stále neochvějně vévodí Mario Kart 8 Deluxe s astronomickými 43 miliony prodaných kopií. O šest milionů méně má druhý Animal Crossing: New Horizons následovaný Super Smash Bros. Ultimate s 27 miliony.

Do aktuální desítky nejlepších se stihla probojovat jedna nová loňská hra – Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Se svými bez mála 12 miliony prodaných kusů je na devátém místě před Ring Fit Adventure, což je o to úctyhodnější, že vyšla teprve koncem listopadu.

Dále za top desítkou se objevují ještě tři loňské novinky s výraznějšími prodeji – Mario Party Superstars (5,43 milionu), Metroid Dread (2,74 milionu) a Big Brain Academy: Brain vs. Brain (1,28 milionu). Zde už celé žebříčky:

10 nejúspěšnějších her na Switchi:

Další úspěšné tituly: