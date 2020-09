Spoluzakladatel Blizzardu Mike Morhaime založil studio sdružující studia

23. 9. 2020 16:30 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Už jsou to dva roky od odchodu Mika Morhaima z Bllizzardu, videoherní společnosti, kterou před 29 lety pomáhal založit. Sám dlouhou dobu nevěděl, zda chce setrvat ve videoherním průmyslu, nebo se posunout někam úplně jinam, ale nakonec mu to nedalo a vrátil se ke hrám. A konečně světu představil (skrze VentureBeat), pro co se rozhodl. Uvidíte, že ambice mu tedy opravdu nechybí.

Mike Morhaime spolu se svou ženou Amy Morhaime založil studio Dreamhaven, které má být majákem, světlým bodem pro ostatní vývojáře hledající bezpečný přístav. Není to jen přibarvené honosné tvrzení. Samotné studio Dreamhaven totiž nebude vyvíjet hry, ale financovat a jinak podporovat další přidružená studia, která oddřou těžkou práci vývoje.

zdroj: VentureBeat

Takže už není řeč pouze o Dreamhaven, ale také jeho dvou podmnožinách Moonshot a Secret Door. Všechny tři mají dohromady zatím pouze 27 zaměstnanců, a i když jednotlivá studia nechtějí být příliš veliká, pro účely vlastních projektů se ještě budou muset rozrůst.

Dreamhaven počítá s tím, že se pod ním časem vytvoří další a další studia vyvíjející další a další ambiciózní hry. Ale vraťme se do přítomnosti, o které toho vzhledem k čerstvosti zprávy zase tolik nevíme.

Jisté je jen to, že Mike Morhaime má momentálně pod palcem dvě tajuplné hry ve vývoji. Respektive sám na ně tak maximálně dohlíží zpovzdálí, protože jeho záměrem je poskytnout jednotlivým studiím maximální svobodu.

Jak Moonshot, tak Secret Door mají vlastní firemní hierarchii, své vlastní šéfy, kteří rozhodují o osudech projektů a studia jako takového. Naprostá většina zaměstnanců jsou bývalí vývojáři z Blizzardu. A žádné malé ryby – spousta z nich zastávala vysoké, ne-li nejvyšší pozice při vývoji her Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm, World of Warcraft, Warcraft III a dalších.

Potrvá dlouho, než se hry pod hlavičkou Dreamhaven vůbec představí světu, ale zatím to celé zní jako velice sympatický projekt, který má ambicí na rozdávání. Doufejme, že se tento start-up Mordheimovi nerozsype pod rukama, protože by tu časem mohlo být další velké a silné studio s potenciálně velmi různorodým portfoliem her.