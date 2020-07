Sony zakoupila menšinový podíl v Epicu za 6 miliard korun

Společnost Epic Games už není jen americko-čínská, na seznam podílníků právě přibyli i Japonci. Sony uskutečnila „strategickou investici“ ve výši 250 milionů dolarů, tedy zhruba 6 miliard korun. Tím si v Epic Games zajistila menšinový podíl (skutečně menšinový, viz konec článku), a upevnila tak svou pozici ve vztahu obou firem, jejichž spolupráce se tímto prohlubuje.

Společnosti vyloženě nespecifikovaly, v čem bude tkvět jejich spolupráce. Sony se v posledních měsících sice odhodlala okusit vody počítačů a uvolnila některé vlastní exkluzivity z PlayStationu na PC, ale budoucí kooperace obou firem se dost možná nebude týkat přímo exkluzivity, například té na Epic Games Storu.

Z vyjádření obou firem vyplývá, že se spolupráce bude točit spíš okolo Unreal Enginu, jehož pátá generace byla ostatně představená v technologickém demu běžícím na PlayStationu 5. Epic se rovněž stal vydavatelem, takže by si tímto krokem mohl zajistit lepší podmínky na platformě PlayStation.

Sony před časem založila společnost PlayStation Productions, jejímž úkolem je přivádět herní značky do kin a televizí, s čímž by Unreal Engine mohl vypomoct. V Hollywoodu se čtvrtá generace běžně používá například pro různé filmové efekty.

Že se spolupráce netýká pouze her, potvrdil sám prezident a CEO Sony Corporation Keničiró Jošida: „Skrze naši investici prozkoumáme příležitosti další spolupráce s Epicem, ze které budou těžit spotřebitelé a celý herní průmysl nejen v oblasti her, ale i napříč rychle se vyvíjejícím prostředím digitální zábavy.“

„Společně usilujeme o vybudování ještě otevřenějšího a přístupnějšího digitálního ekosystému pro všechny spotřebitele a tvůrce,“ líčí důvody spolupráce CEO Epic Games Tim Sweeney. Když se ale vrátíme na úplný začátek a podíváme se na výši investice, zjistíme, že Sony si zajistila opravdu malinkatý podíl.

Analytik Daniel Ahmad ze společnosti Niko Partners nabídl zajímavé srovnání, na kterém zároveň ukázal, jak moc hodnota Epic Games během posledních osmi let narostla. Když totiž v roce 2012 čínský Tencent zaplatil 330 milionů dolarů (7,8 miliardy), koupil si tím ve společnosti s hodnotou 825 milionů (19,5 miliardy) 40% podíl.

Just to put this into perspective.



When Tencent invested $330m in Epic Games back in 2012, that got them a 40% stake with Epic valued at ~$825m.



Sony's $250m investment today gives them a ~1.5% stake with Epic valued at ~$17bn. https://t.co/LR2Q3SqxAI