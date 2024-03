Příjmy Remedy se propadly skoro o čtvrtinu, firma ale hodně investuje

21. 3. 2024 16:30 | Byznys | autor: Adam Homola

Remedy sice mohou oslavovat kritický úspěch Alan Wake 2, ale čistě po finanční stránce moc důvodů k radosti zatím není. Jen za loňský rok totiž zaznamenali výrazný pokles finančních výsledků – roční tržby se snížily o 22,2 % na 33,9 milionu eur z 43,6 milionů v předchozím roce.

Společnost se potýkala s provozní ztrátou ve výši 28,6 milionu eur, což je v ostrém kontrastu s nepatrnou ztrátou 0,6 milionu eur vykázanou v roce 2022. Tento finanční rok byl pro Remedy obzvláště náročný, neboť v něm měli také výrazně vyšší investice do budoucích projektů (další Control, multiplayerový Condor a remaky Maxe Paynea). Do toho se navíc ještě Alan Wake 2 neprodává zas tak dobře, aby tohle všechno dokázal dostat, když ne do černých čísel, tak alespoň na nulu.

Alan Wake 2 se ale navzdory všemu prodává solidně a Remedy počítá s tím, že hra jim bude generovat příjmy ještě hodně dlouho, tudíž „pomalejší“ rozjezd z dlouhodobého pohledu zase tolik nevadí.

Finanční zpráva také podrobně popisuje provozní problémy společnosti Remedy, včetně poklesu tržeb o 24,4 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 na 10,3 milionu eur a provozní ztráty ve výši 12,8 milionu eur. Tyto poklesy společnost přičítá pokračujícím investicím do vývojových projektů a odpisu hodnoty projektu s kódovým označením Kestrel, který přešel z free-to-play multiplayerové hry na prémiový titul, a frima na něm „utopila“ 7,2 milionu eur.

Při pohledu do budoucna jsou ale v Remedy optimisté a v první polovině roku 2024 plánují posunout Condor, Control 2 a remaky Maxe Paynea do dalších fází vývoje. Společnost očekává nárůst příjmů a zlepšení provozního zisku z vydávání her po vlastní ose a také díky partnerstvím s jinými vydavateli.